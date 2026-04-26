Apple prepara un restyling per la linea iPhone: nuovo design per il 20° anniversario?

Nel futuro di Apple non c'è solo iPhone Ultra, il primo pieghevole della gamma di Cupertino. Per celebrare il 20° anniversario della linea iPhone, infatti, l'azienda sta lavorando a un modello inedito che potrebbe rappresentare un punto di svolta, esattamente come avvenuto con iPhone X. Tutto ruota intorno a un nuovo design e, in particolare, a un pannello OLED inedito. Andiamo a riepilogare le news in merito al progetto emerse online in questi ultimi giorni.

Un display completamente nuovo

Le prime informazioni sull'iPhone del ventennale arrivano dall'insider Digital Chat Station, una fonte sempre molto ben informata in merito alle informazioni relative al mondo Apple. Il display del nuovo modello dovrebbe presentare un display curvo sui quattro lati. La curvatura dovrebbe essere leggera con l'obiettivo di creare un effetto inedito per la gamma.

Apple sta sviluppando questa soluzione insieme a Samsung Display che sarà il fornitore del pannello e che, quindi, sarà chiamata a sviluppare la tecnologia richiesta dall'azienda di Cupertino.

Il pannello OLED potrebbe essere più sottile dei modelli standard, con l'eliminazione dello strato polarizzatore. La soluzione in sviluppo dovrebbe rendere il pannello più luminoso e anche più efficiente.

Apple potrebbe non essere in grado di completare lo sviluppo del Face ID sotto al display in tempo per il lancio dell'iPhone del ventennale, che arriverà a settembre 2027. Di conseguenza, tornerà la Dynamic Island che, probabilmente, sarà ridotta di dimensioni.

Il nuovo modello dovrebbe, inoltre, presentare un restyling anche per quanto riguarda la back cover posteriore, con un design diverso da quello adottato dagli iPhone 17 Pro e Pro Max e che sarà proposto anche dai nuovi 18 Pro e Pro Max.

Considerando che il lancio è ancora lontano, bisognerà attendere i prossimi mesi per avere le idee più chiare su quelli che saranno gli obiettivi di Apple.