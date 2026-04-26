Apple prepara un restyling per la linea iPhone: nuovo design per il 20° anniversario?
Apple prepara un nuovo restyling per la sua linea iPhone: con il modello del ventennale che arriverà nel corso del 2027 ci sarà un aggiornamento con l'introduzione di una nuova soluzione per il displaydi Davide Raia pubblicata il 26 Aprile 2026, alle 21:21 nel canale Apple
AppleiPhone
Nel futuro di Apple non c'è solo iPhone Ultra, il primo pieghevole della gamma di Cupertino. Per celebrare il 20° anniversario della linea iPhone, infatti, l'azienda sta lavorando a un modello inedito che potrebbe rappresentare un punto di svolta, esattamente come avvenuto con iPhone X. Tutto ruota intorno a un nuovo design e, in particolare, a un pannello OLED inedito. Andiamo a riepilogare le news in merito al progetto emerse online in questi ultimi giorni.
Un display completamente nuovo
Le prime informazioni sull'iPhone del ventennale arrivano dall'insider Digital Chat Station, una fonte sempre molto ben informata in merito alle informazioni relative al mondo Apple. Il display del nuovo modello dovrebbe presentare un display curvo sui quattro lati. La curvatura dovrebbe essere leggera con l'obiettivo di creare un effetto inedito per la gamma.
Apple sta sviluppando questa soluzione insieme a Samsung Display che sarà il fornitore del pannello e che, quindi, sarà chiamata a sviluppare la tecnologia richiesta dall'azienda di Cupertino.
Il pannello OLED potrebbe essere più sottile dei modelli standard, con l'eliminazione dello strato polarizzatore. La soluzione in sviluppo dovrebbe rendere il pannello più luminoso e anche più efficiente.
Apple potrebbe non essere in grado di completare lo sviluppo del Face ID sotto al display in tempo per il lancio dell'iPhone del ventennale, che arriverà a settembre 2027. Di conseguenza, tornerà la Dynamic Island che, probabilmente, sarà ridotta di dimensioni.
Il nuovo modello dovrebbe, inoltre, presentare un restyling anche per quanto riguarda la back cover posteriore, con un design diverso da quello adottato dagli iPhone 17 Pro e Pro Max e che sarà proposto anche dai nuovi 18 Pro e Pro Max.
Considerando che il lancio è ancora lontano, bisognerà attendere i prossimi mesi per avere le idee più chiare su quelli che saranno gli obiettivi di Apple.
0 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".