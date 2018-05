Apple Park in video: ecco come è oggi il nuovo quartier generale di Apple

Nel corso degli anni, da quando Apple ufficializzò la costruzione del suo nuovo quartier generale, si sono succedute tantissime immagini ma anche e sopratutto video di quello che è oggi la nuova struttura operativa del colosso di Cupertino. I droni hanno sorvolato sempre più spesso durante i lavori la zona di Apple Park regalando immagini che da terra non sarebbe stato possibile ottenere. I lavori del nuovo quartier generale di Tim Cook sono praticamente tutti terminati e il nuovo edificio "astronave" può delinearsi finalmente concluso.

Un ultimo video di pochi giorni fa ci mostra effettivamente quello che ad oggi è Apple Park senza più operai in giro per i lavori di cantiere e con la folta vegetazione che fa da contorno a quello che risulta una dei complessi più ecologici al mondo.

Dal volo del drone è possibile osservare facilmente l'edificio pricipale a forma di astronave dove al proprio interno primeggia il giardino con diversi tipi di vegetazione ed un immenso prato completamente verde. Non solo perché sono presenti numerosi alberi ma anche un piccolo laghetto e un percorso che i dipendenti di Apple potranno realizzare magari per liberare la mente durante il loro lavoro.

L'edificio sembra integrarsi davvero molto bene con il resto dell'ambiente grazie ad un preciso lavoro architettonico che ha visto il posizionamento dei pannelli solari integrati direttamente nell'edificio. Apple Park è finalmente concluso e d'ora in avanti tutti i dipendenti dell'azienda potranno dedicarsi al proprio lavoro in un ambiente decisamente più bello e vivibile rispetto a prima.

Apple Park: un progetto nato dalla mente del fondatore di Apple, Steve Jobs, e portato a termine solo qualche mese fa. Un progetto imponente sia per dimensioni che per finalità ambientali visto che l'intero edificio è alimentato solamente dai pannelli solari e dunque possiede un impatto pari a zero. Alla presentazione del progetto proprio Steve Jobs lo dichiarò come il "quartier generale più bello al mondo" e dalle immagini sembra che il fondatore non avesse detto poi una cosa così errata.