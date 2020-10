Apple iPhone eBay, i migliori prodotti a portata di click

"Qualunque cosa tu stia cercando su eBay c’è": recita così lo slogan del più conosciuto sito di e-commerce, creato nel 1995 e famoso ormai in tutto il mondo per la possibilità di fare affari in tutta sicurezza e partecipare a delle vere e proprie aste online. Uno slogan riuscito, ovviamente, perché eBay tra le sue inserzioni ospita davvero di tutto: elettronica, musica, tecnologia, prodotti per la casa, beauty e tanto altro ancora.

E se ciò che cerchi è uno smartphone di ultima generazione, completo e maneggevole come quelli di casa Apple, ad esempio, allora su eBay troverai una vasta gamma di prodotti sicuri, pronti all’uso e adatti alle tue esigenze. Inoltre, con un eBay Coupon potrai usufruire di numerose offerte su vari articoli presenti in catalogo.

eBay, iPhone di ultima generazione usati e ricondizionati

Uno smartphone ricondizionato, si sa, è un prodotto che ha subito un processo di riparazione da parte della stessa azienda produttrice ed è pronto per essere rimesso sul mercato a un prezzo più vantaggioso, mantenendo intatte tutte le funzionalità e la qualità di prodotti nuovi di fabbrica.

Anche gli articoli a marchio Apple sono disponibili completamente rigenerati, come ad esempio gli intramontabili iPhone, che puoi trovare su eBay ricondizionati al meglio e integri in ogni aspetto, sia estetico che funzionale. E se stai cercando uno smartphone che sia un connubio tra un prodotto top di gamma e prezzo vantaggioso, nella sezione apposita del sito troverai gli iPhone usati di eBay alle migliori tariffe in circolazione e nei modelli che preferisci.

iPhone 7, iPhone X, iPhone 8: su eBay troverai tutto il meglio della tecnologia iOS a portata di click e a prezzi convenienti. Ma anche l'iPhone 11, che presenta un sistema a doppia fotocamera con ultra-grandangolo e modalità Notte.

iPhone 11 eBay: il top di gamma di casa Apple

Lo smartphone Apple più completo e innovativo di tutti: 128 GB, doppia fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, video ad alta risoluzione modificabili in estemporanea. Ma non solo. Disponibile su eBay nelle colorazioni BLACK, WHITE, PURPLE e GREEN, l'iPhone 11 presenta ancora diverse nuovi funzioni. Tra queste troviamo la modalità “slofie”, che consente di scattare selfie in slow-motion anche al buio e l'audio che simula il dolby surround per un'esperienza unica. Altri punti di forza riguardano la resistenza, con il vetro sia anteriore che posteriore rinforzati da un processo di doppio scambio ionico, la durata della batteria (fino a 24 ore) e la privacy, garantita attraverso i dati criptati e il FaceID.

Insomma, da vero top di gamma della casa, l'iPhone 11 promette grandi prestazioni ed esperienze interattive uniche: un perfetto connubio tra estetica e funzionalità.