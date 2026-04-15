Apple Intelligence entra in una nuova era: cambio dirigenziale in attesa della 'nuova' Siri

Apple riorganizza la divisione AI: John Giannandrea lascia il ruolo guida, mentre Amar Subramanya diventa VP sotto Craig Federighi. Il cambio segna una fase cruciale per rilanciare Apple Intelligence dopo le difficoltà recenti e preparare il debutto della nuova Siri.

Apple Intelligence entra in una nuova era. Dopo le grandi difficoltà registrate nello sviluppo di funzionalità avanzate e l'accordo per l'utilizzo dei modelli Gemini di Google, Apple compie un riassetto a livello dirigenziale che anticipa il lancio della nuova versione di Siri.

Una nuova era?

A partire da oggi, infatti, John Giannandrea lascia la sua posizione di capo della divisione di intelligenza artificiale di Apple. L'addio era già stato annunciato nei mesi scorsi, con lo stesso Giannandrea che ha ricoperto un ruolo di advisor negli ultimi mesi.

Il nuovo assetto prevede ora un Vice Presidente per l'AI, Amar Subramanya, che riporterà direttamente a Craig Federighi, senior vice president (SVP) of software engineering. Subramanya ha lavorato 16 anni in Google, occupandosi anche di Gemini, e poi passando brevemente per Microsoft e, infine, entrando nell'organigramma della casa di Cupertino. Completato il cambio dirigenziale, Apple potrà procedere con il debutto della nuova versione di Siri.

Si tratta di una fase molto delicata per l'azienda che ha attraversato notevoli difficoltà nello sviluppo di funzionalità di intelligenza artificiale in grado di tenere testa ai concorrenti. Nel comunicato dello scorso dicembre, in cui veniva ufficializzato il cambio dirigenziale, Apple sottolineava: "questo momento segna l'inizio di un nuovo, entusiasmante capitolo, che vedrà Apple rafforzare il proprio impegno nel plasmare il futuro dell'AI per gli utenti di tutto il mondo".