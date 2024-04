Apple consiglia alcune app per più sostenibilità e consapevolezza con il cibo. Ecco ''Assaggia il futuro''

Le nostre scelte alimentari hanno un impatto enorme, sia sul nostro benessere personale che sulla salute del pianeta. Pianificare con attenzione i pasti può fare una grande differenza nella riduzione degli sprechi alimentari, un aspetto cruciale per preservare l'ambiente. Fortunatamente, stiamo assistendo a una crescente consapevolezza sull'importanza della sostenibilità. Innovazioni come la cucina a spreco zero, il fast food vegano e le alternative vegetali alla carne stanno ridefinendo il futuro dell'alimentazione, indirizzandolo verso un consumo più consapevole.

Ci pensa anche Apple che ha deciso di realizzare un'apposita sezione Food in cui ha inserito alcune app che cercano proprio di realizzare alcuni modi semplici in cui è possibile per l'utente fare la propria parte mettendo in pratica dei piani sostenibili. Parliamo, ad esempio di app come Cortilia, Cotto al Dente e Planter per pianificare i propri pasti in modo più eco-friendly ma anche di Scopri Renoon, Subito e Weply, app che promuovono l'economia circolare e il riuso. E ci sono anche app per impegnarsi nella sostenibilità come Acadèmia.tv che propone corsi di Cucina alternativa.

Impegnati per la sostenibilità

Modificare le abitudini di consumo alimentare può avere un impatto positivo sul pianeta. Pianificando in anticipo, facendo una spesa oculata e utilizzando gli avanzi in modo creativo, si possono ridurre gli sprechi e ottimizzare l’uso degli ingredienti. Per esempio, trasformare i pomodori troppo maturi in passata, congelare le banane in eccesso per ottenere frullati e incorporare verdure leggermente vecchie in zuppe e stufati, sono modi semplici ma efficaci per migliorare la sostenibilità in cucina.

Tra le app per esplorare ricette eco-friendly e scoprire trucchi intelligenti per conservare e usare gli avanzi, App Store consiglia Acadèmia.tv - Corsi di Cucina, Half Lemons e Cortilia - Spesa Online.

Acadèmia.tv - Corsi di Cucina e PREMIERE Classe di Cucina Sostenibile

La cucina sostenibile è l’argomento del mese per Acadèmia (la prima piattaforma internazionale di e-learning dedicata interamente al mondo della cucina con maestri del calibro di Igino Massari o Quique Dacosta). Lo spreco alimentare è una questione importante per la salute del nostro pianeta, e ogni persona può adottare dei piccoli accorgimenti per contribuire a combatterlo. Prendendo ispirazione da chef celebri come Chiara Pavan del ristorante Venissa a Venezia, che ha ottenuto sia una stella Michelin che una stella Michelin verde, gli utenti potranno imparare tante cose sulle proteine vegetali, su come preservare gli elementi nutritivi degli ingredienti e come la fermentazione può ridurre l’uso di acqua, gas ed elettricità, imparando nuove tecniche di cucina sostenibile.





Per il mese di aprile , la piattaforma ha creato la Classe di Cucina Sostenibile in collaborazione con CARE’s, un’iniziativa fondata da chef per chef che mette in contatto aziende e persone specializzate nell’industria alimentare e delle bevande che condividono un impegno comune per le pratiche sostenibili per promuovere un approccio etico e sostenibile alla cucina, a partire dal settore della ristorazione. Quello che si mangia può sembrare una scelta individuale, ma in realtà ha un impatto sull’ambiente

App per cibi a base di verdure

Non è necessario seguire uno stile di vita vegano per apprezzare la cucina a base vegetale. Se da una parte la carne e i latticini forniscono nutrienti importanti come le proteine, il calcio e il ferro, le verdure sono altrettanto benefiche. Consumare frutta, verdura e cereali integrali insieme ad altri gruppi di alimenti può rendere la dieta gustosa ed equilibrata, riducendo al contempo le emissioni di gas serra (gli alimenti a base vegetale richiedono generalmente meno energia, acqua e terra per essere prodotti).

Tra le app per apportare qualche modifica ai pasti e scoprire i cibi a base di verdure, App Store consiglia Planter, GialloZafferano: le Ricette e YAZIO: Conta Calorie e Dieta. Qui di seguito, un focus su Planter e l’iniziativa speciale di aprile.

Planter e EVENTO SPECIALE Green is the new black

L’app per ricette di cucina vegetale Planter propone piani personalizzati a base di verdure che sono pensati apposta per adattarsi allo stile di vita, ai gusti e alle esigenze alimentari di tutte le persone. È possibile specificare il numero di pasti a settimana e il numero di persone per cui si vuole creare un piano settimanale e l’app ne genererà uno scegliendo tra oltre 1.400 ricette vegane. Planter vuole sfatare l’idea che seguire una dieta a base vegetale richieda tanta organizzazione. L’onboarding guidato aiuta a calcolare il giusto apporto e il team esperto in materia dell’app elaborerà un piano equilibrato pensato apposta per adattarsi allo stile di vita, ai gusti e alle esigenze alimentari di tutta la famiglia. Gli ingredienti necessari per le ricette suggerite vengono aggiunti automaticamente alla lista della spesa dell’app.

Per il mese di aprile Planter vuole spiegare che il cibo vegetariano non deve per forza comportare grosse spese e sceglie di proporre Green is the new black, un assortimento di ricette vegane accessibili, gustose e nutrienti che al contempo non pesano troppo sul portafoglio. Ogni giovedì di aprile è possibile consultare la sezione Explore di Planter per trovare ricette economiche a base di verdure.

App per la consapevolezza durante i pasti

Tante persone mangiano con il telefono in mano, al computer o mentre guardano la TV. È un’abitudine che può ledere l’esperienza del mangiare, e anche l’abilità di discernere se la fame deriva da veri e propri segnali fisici o da altri fattori come lo stress, la solitudine o la stanchezza. A volte, ciò che si desidera non è il cibo, ma il riposo, l’aria fresca o il contatto umano. La prossima volta che ci si siede a tavola per mangiare, è meglio concentrarsi esclusivamente su quell’esperienza per nutrire il corpo e la mente in modo consapevole.

App Store consiglia alcune app che possono aiutare a intraprendere un percorso di mindful eating con programmi dedicati per aiutare a vivere meglio il momento del pasto, come Moleskine Journey Life Planner, Balance: Meditation & Sleep e Fabulous - Routine e benessere. Qui di seguito, un focus dedicato a Moleskine Journey Life Planner e alla proposta speciale per il mese di aprile.



Moleskine Journey Life Planner e EVENTO SPECIALE Mindful Eating: il Diario

Moleskine Journey Life Planner è un’app che fa riflettere sulle abitudini alimentari quotidiane con un diario per l’alimentazione consapevole. I suggerimenti dedicati chiedono di fare caso alle emozioni mentre si cucina e di descrivere il gusto e le sensazioni che si provano al primo morso di una pietanza. Concentrandosi su aspetti come il profumo, la consistenza e il sapore, sarà possibile scoprire un nuovo modo di pensare al cibo e riconoscere come lo stato d’animo influenzi le scelte alimentari e viceversa. Moleskine Journey Life Planner è organizzata in quattro sezioni personalizzabili, è possibile guardare il programma e tenere traccia di obiettivi e abitudini in My Day, guardare in anticipo la settimana con Planner, buttare giù qualche idea, salvare i promemoria in Tasks e organizzare le serie che vuoi guardare o le vacanze in Projects.





Per il mese di aprile Moleskine Journey Life Planner ha creato Mindful Eating: Il Diario, un diario speciale dedicato all’alimentazione consapevole per scoprire il senso dell’alimentazione consapevole: essere pienamente presenti mentre si mangia.

App per acquistare avanzi

Secondo il Food Waste Index, il rapporto sull’indice di spreco alimentare del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente del 2021 (UNEP), il cibo sprecato è responsabile di una quantità che va dall’8 al 10% delle emissioni di gas serra provocate dall’umanità. Ridestinare ad altro uso gli avanzi di casa è un modo fantastico per aiutare a ridurre questo impatto, ed è possibile fare ancora di più comprando il cibo invenduto a un prezzo scontato (o gratis, a volte!) da ristoranti e negozi vicini. È un ottimo affare, sia per l’ambiente che per il portafoglio. Per fare in modo che gli avanzi non vadano sprecati nella zona in cui si abita, App Store consiglia queste app: Too Good To Go: no allo spreco, Olio e Last Minute Sotto Casa.