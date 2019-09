Apple: come vedere l'evento degli iPhone 11 in streaming su tutte le piattaforme (anche YouTube)

Mancano ormai pochissime ore all'evento di presentazione ufficiale dei nuovi iPhone di Apple. Direttamente dal palco dello Steve Jobs Theater di Cupertino alle ore 19 italiane di oggi 10 settembre, Tim Cook, svelerà al mondo quello che la sua azienda ha intenzione di fare per mantenersi tra i primi posti al mondo nel settore mobile e non solo. Tanta attesa per un evento che risulta uno dei più importanti dell'anno per Apple ma anche per il mondo della telefonia.

Come sempre l'attesa risulta importante per l'arrivo dei nuovi smartphone che abbiamo visto potrebbero portare innovazione fotografica anche se poco cambiamento a livello estetico. iPhone 11, iPhone Pro e iPhone Pro Max sono queste tre le versioni che l'azienda di Cupertino ha intenzione di far arrivare sul mercato. Non solo perché in molti scommettono che accanto agli iPhone ci sarà anche la nuova serie 5 degli Apple Watch, nuova Apple TV per i nuovi servizi di streaming TV ma anche un one more thing ancora del tutto segreto.

Apple: come seguire l'evento di presentazione

Come sempre ormai da tempo, Apple, permette a tutti di seguire la diretta in streaming dell'evento di Cupertino. Inevitabile non avere la possibilità di seguire le novità degli iPhone 11 anche in questa giornata: tanti i canali dove potersi collegare dalle ore 19 di oggi 10 settembre. Chiunque infatti potrà collegarsi direttamente sul sito ufficiale Apple a questo indirizzo e seguendo la pagina dedicata per l'evento verrà reindirizzato direttamente al video streaming.

Per seguire la diretta dal sito sarà necessario un PC (con Edge su Windows 10), un iPhone o un iPad (con almeno iOS 9 o successivo) o uno smartphone Android o un tablet. Non solo perché chiunque in possesso di una Apple TV (di seconda, terza o quarta generazione) o anche di un Mac (purché con browser web Safari su OS X 10.11 o successivi) potrà collegarsi e visionare appunto lo streaming dalle 19.

Novità assoluta per Apple anche quella di seguire l'evento in diretta su YouTube. Direttamente sul canale Apple ufficiale (che trovate a QUESTA PAGINA) sarà possibile collegarsi e seguire dunque l'evento speciale di presentazione degli iPhone 2019.

CLICCA QUI PER VEDERE L'APPLE SPECIAL EVENT (ore 19 italiane)