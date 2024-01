Apple aprirà il chip NFC di iPhone a sistemi di pagamento di terze parti in Europa

Apple è disposta ad impegnarsi ad aprire l'accesso al chip NFC di iPhone a servizi di pagamento di terze parti: è quanto annunciato oggi dalla Commissione Europea a seguito dell'indagine durata quasi quattro anni.

L'apertura di Apple arriva ad un anno e mezzo dall'accusa formale della Commissione che la chiusura del chip NFC rappresenta un modo per limitare la concorrenza dei pagamenti mobile in violazione del diritto comunitario.

Fino ad ora Apple ha consentito l'accesso al chip NFC per app di terze parti ma solo per la lettura di tag elettronici, mentre le operazioni riguardanti transazioni NFC sono esclusive per il proprio sistema di pagamento Apple Pay e per l'Apple Wallet.

"Nelle nostre continue discussioni con la Commissione Europea ci siamo impegnati a fornire agli sviluppatori terzi nello Spazio Economico Europeo un'opzione che consentirà ai loro utenti di effettuare pagamenti contactless NFC dalle loro app iOS, separatamente da Apple Pay e Apple Wallet" ha dichiarato la Mela al Wall Street Journal.

Non è chiaro al momento se questo "impegno" verrà preso anche in mercati diversi da quello dell'Unione Europea, anche se è verosimile immaginare che Apple si limiterà ad ottemperare solo a quanto richiesto dalla Commissione e aprirà il chip NFC solamente nel mercato UE. Di contro, però, e anche leggendo quanto afferma la Commissione, chiunque abbia un ID Apple registrato nello Spazio Economico Europeo dovrebbe poter effettuare pagamenti NFC usando app di terze parti anche nel resto del mondo.

La Commissione non ha al momento accettato la proposta di Apple e ha anzi inviato una richiesta di riscontro ai concorrenti della Mela e a qualsiasi altrà realtà interessata circa l'entità delle modifiche proposte. Una volta approvata la proposta, questa resterà in vigore per 10 anni e suscettibile di multa fino al 10% del fatturato annuo mondiale se Apple non dovesse rispettarla.