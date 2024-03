AirPods, iPhone 15, iPad Pro e Mini e tutti gli sconti Apple per le Offerte di Primavera

Inutile perdersi in tanti giri di parole: oggi su Amazon spuntano come funghi molte offerte nel listino Apple e le AirPods più vendute non fanno eccezione!, Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo di seconda generazione tornano ad un prezzo decisamente basso, 107€ ! Considerate che sullo store Apple sono vendute a 149€, quindi il risparmio è notevole.

Attenzione però anche alle AirPods Pro wireless di seconda generazione, queste sì al prezzo del Black Friday, 239€ ! Tornano quindi al prezzo più basso di sempre, sensibilmente inferiore a quello del sito ufficiale Apple!

iPhone 15 128GB al minimo storico, 799€

iPhone 15 256GB a 949€

iPhone 15 Plus 128GB al minimo storico, 959€

iPhone 15 Plus 256GB a 1.099€

iPhone 15 Pro 128GB a 1.099€

iPhone 15 Pro 256GB a 1.199€

iPhone 15 Pro Max 256GB a 1.349€

iPhone 15 Pro Max 512GB a 1.599€

Ecco tutti gli iPhone 15 scontati: attenzione agli iPhone 15 Plus, sia che si tratti del modello con 128 GB, ma anche 256. Scendono in maniera consistente anche iPhone 15 Pro 128 GB e 256 GB e iPhone 15 Pro Max 256 GB. Scende anche il modello di base, a soli 799€ , ovvero al suo prezzo minimo storico su Amazon.

Apple iPhone 14 128 GB a 699€

Si tratta della passata generazione, ma i prezzi di questi iPhone 14 con 128 GB sono veramente molto buoni! Con 699 euro potete portare a casa tutta la qualità e le prestazioni degli iPhone.

Prezzo super interessante a proposito degli Apple AirPods terza generazione con custodia di ricarica Lightning. Se volete spendere qualcosa in meno rispetto al modello Pro (ora non in offerta), pur godendo della qualità e dell'eleganza degli AirPods con audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per mettere al centro della musica e tutte le altre caratteristiche che li contraddistinguono.

Apple 2022 iPad Pro

Per le Offerte di Primavera, iPad Pro 12,9" (Wi-Fi + Cellular, 256GB) passa da 1.799€ a 1.619€ , mentre iPad Pro 11" (Wi-Fi, 2TB) da 2.032€ a 1.688€ .

Apple 2021 iPad mini

Occhio anche a questi iPad mini che costano ora rispettivamente 911, 949 e 721€ .

Apple 2022 iPad Air 10,9" (Wi-Fi) 64GB (5a Gen.): 589€

Notevole lo sconto per questo modello, iPad Air 10,9" (Wi-Fi) 64GB (5a Gen.), disponibile in ben 4 colorazioni. Prezzo ufficiale 789€, Amazon 589€ : -25%, 200€ tondi di risparmio .

Apple 2022 iPad 10,9" (Wi-Fi) 64GB (10ª Gen.) : 409€

Offerta attiva da qualche giorno, resta una delle più interessanti perché si entra nel mondo iPad con soli 409€ , con un prodotto recente. Il risparmio è di ben 184€ (-31%), essendo il prezzo ufficiale 589€.

La Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" scende a 144€ .

Sono ora molto interessanti anche i prezzi degli Apple Watch Series 9 con cassa da 45 millimetri (quindi quella più grande), in alluminio e con supporto GPS. Si può risparmiare qualche euro e propendere per il modello con cassa da 41 millimetri, ma è da valutare la convenienza di questo tipo di risparmio.