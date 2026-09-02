32 milioni di dollari al giorno? No, all'ora: ecco l'incredibile ritmo di crescita di Apple con Tim Cook

Tim Cook ha ufficialmente passato il testimone a John Ternus, chiudendo martedì un mandato da amministratore delegato di Apple che ha trasformato l'azienda di Cupertino in uno dei marchi più iconici al mondo e la sua azione in una delle scommesse più affidabili di Wall Street

Sotto la guida di Cook, che aveva preso il timone da Steve Jobs alla chiusura delle contrattazioni del 24 agosto 2011, il titolo Apple è salito del 2.258%. Cook ereditò un'azienda con una capitalizzazione di mercato inferiore a 350 miliardi di dollari, di certo non pochi, e l'ha trasformata in un colosso diversificato da 4.600 miliardi di dollari, che oggi vende non solo iPhone e Mac, ma anche smartwatch, AirPods e servizi finanziari.

"Steve Jobs ha lasciato scarpe enormi da riempire, ma anche Cook lascia scarpe grandi, seppur di tipo diverso, visto il suo approccio molto differente all'espansione dei motori di crescita dell'azienda", ha dichiarato Chris Brigati, chief investment officer di SWBC, citato in un articolo del Financial Post. "Ha certamente fatto cose straordinarie come CEO, e ogni azionista ne ha beneficiato, probabilmente più di quanto ci si aspettasse quando ha preso il comando."

Ternus, che occupa adesso il posto di Cook, dovrà affrontare un primo banco di prova già la prossima settimana, in occasione di un evento cruciale in cui Apple dovrebbe presentare una versione pieghevole dell'iPhone, insieme ad altri aggiornamenti di prodotto. Le azioni Apple sono rimaste sostanzialmente stabili nelle contrattazioni pre-mercato di martedì, il primo giorno con Ternus al timone.

"L'ideale per Ternus sarebbe unire gli approcci di Jobs e Cook", ha aggiunto Brigati, citando da un lato la gestione solida e positiva di Cook e dall'altro "l'innovazione fuori dal comune e la crescita straordinaria dell'era Jobs".

Considerando anche i dividendi, i guadagni di Apple sotto Cook sono ancora più impressionanti: il rendimento totale del titolo durante il suo mandato ha raggiunto il 2.716%. Nello stesso periodo l'indice S&P 500 è salito del 757% (dividendi inclusi) e il Nasdaq 100, a forte componente tecnologica, è balzato del 1.499%.

Questo risultato colloca Apple tra le 30 migliori performance dell'S&P 500 nell'arco temporale considerato, ma ben distante da NVIDIA, di gran lunga la migliore, con un'impennata di oltre il 73.000%. Anche altri titoli Big Tech hanno sovraperformato Apple nell'era Cook, tra cui Tesla e Broadcom.

Sebbene diverse società legate alle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, tra cui anche Micron Technology e Seagate Technology, abbiano superato Apple in termini di performance, il titolo ha beneficiato della sua immagine di "anti-AI play" nei periodi di maggiore incertezza sulla tecnologia. La sua correlazione a 40 giorni con l'S&P 500 è recentemente diventata negativa per la prima volta in oltre un decennio.

Sotto Tim Cook, Apple ha generato crescita di capitalizzazione di mercato a un ritmo di circa 32 milioni di dollari all'ora, ogni ora, per quasi 15 anni, sottolineano glie sperti, con Apple che è stata la prima azienda a superare i 3.000 miliardi di dollari di valore di mercato e ha più volte conquistato lo status di società più grande al mondo.

Il titolo pesa oggi per il 7,1% sull'S&P 500, contro meno del 3,3% nel 2011, con un picco vicino al 7,9% raggiunto il mese scorso. Cook ha guidato una crescita costante dei ricavi, passati dai 157 miliardi di dollari dell'anno fiscale 2012 di Apple, il suo primo anno completo da CEO, ai 416 miliardi dell'ultimo periodo disponibile. Con la chiusura dell'anno fiscale 2026 di Apple, prevista per fine settembre, i ricavi dovrebbero raggiungere i 477 miliardi di dollari.

Un motore chiave della crescita dei ricavi è stata la divisione Apple Services: nell'anno fiscale 2025 ha generato oltre 109 miliardi di dollari, più di un quarto delle vendite totali dell'azienda. Nell'anno fiscale 2013, il primo per cui sono disponibili dati, i servizi valevano appena 16 miliardi di dollari, pari al 9,4% del totale.

Cook ha portato al successo lanci di prodotto come AirPods e Apple Watch, mentre altri, come il visore Vision Pro e il fallito progetto di auto a guida autonoma, non hanno convinto, alimentando le critiche secondo cui Apple avrebbe perso il proprio smalto innovativo. Per alcuni investitori, l'offerta IA dell'azienda, giudicata poco entusiasmante, rappresenta un'occasione mancata.

Una delle eredità più significative del mandato di Cook riguarda i riacquisti di azioni proprie, che hanno ridotto il numero di azioni in circolazione di Apple di quasi il 45% rispetto al picco del 2012, portandolo al livello più basso dal 1998. Dall'anno fiscale 2012, secondo i dati aziendali aggiornati al primo trimestre 2026, Apple ha speso oltre 840 miliardi di dollari in buyback. Nel 2014 l'investitore attivista miliardario Carl Icahn aveva esortato l'azienda ad accelerare i riacquisti, sostenendo che il titolo fosse sottovalutato.

Se Cook ha molti estimatori, Wall Street si mostra meno entusiasta nei confronti dell'azienda: dei 58 analisti monitorati da Bloomberg che seguono il titolo, 34 hanno un rating "buy". Per confronto, circa il 95% degli analisti che coprono colossi rivali come Microsoft, NVIDIA e Amazon è rialzista su quei titoli. Cresce anche il numero di analisti scettici su Apple, molti dei quali contestano la valutazione elevata del titolo, che tratta a circa 33 volte gli utili attesi nei prossimi 12 mesi, contro una media decennale di 23 volte. Quando Cook prese il comando, il multiplo era di circa 12 volte.