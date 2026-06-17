MSI Maestro 500 Wireless: ANC e 90 ore di autonomia a 70 euro

Wireless 2.4 GHz, Bluetooth 5.4, cancellazione attiva del rumore, design pieghevole e un'autonomia che mette in imbarazzo prodotti che costano il doppio. Le Maestro 500 non eccellono in nulla, ma offrono tutto. E a questo prezzo è difficile chiedere di più

Settanta euro. È questa la cifra con cui MSI si presenta nel segmento delle cuffie gaming wireless con ANC, e già solo questo dato meriterebbe un momento di attenzione. Le Maestro 500 Wireless non sono un prodotto di nicchia né un'operazione di marketing: parliamo di un headset che prova concretamente a coprire tutto, dal gaming alle chiamate, passando per smart working e viaggi, il tutto con un budget che nella maggior parte dei casi non basta nemmeno per una cuffia senza fili senza ANC dei marchi gaming più noti. Il risultato non è perfetto, ma è molto più convincente di quanto il prezzo lascerebbe immaginare.

Design, vestibilità e portabilità

Le Maestro 500 Wireless pesano 280 grammi con il dongle e hanno un design over-ear con padiglioni rotanti e archetto ripiegabile. I padiglioni si ruotano verso il basso e l'intera struttura si comprime su se stessa in modo tale da ridurre l'ingombro. In confezione è inclusa una custodia morbida per il trasporto, che completa bene l'idea di una cuffia pensata anche per essere portata fuori casa. La struttura fa un uso abbondante di plastica, il che contribuisce a tenere basso il peso ma non trasmette la stessa sensazione di solidità di prodotti di fascia superiore: è un compromesso accettabile a questo prezzo, non un difetto grave.

La vestibilità è buona per la maggior parte degli utenti. I padiglioni si adattano bene all'orecchio e la pressione dell'archetto è sufficiente a tenere le cuffie in posizione anche durante sessioni di gioco abbastanza vivaci. Un dettaglio da segnalare: chi ha la testa particolarmente larga potrebbe trovare la stretta un po' eccessiva nelle sessioni più lunghe. Non è un problema strutturale ma una questione di anatomia individuale, e vale la pena tenerlo a mente prima dell'acquisto. Quello che vale per tutti è che queste cuffie rimangono in tutti i casi piuttosto rigide, con una capacità di adattabilità alla testa limitata.

ANC e Transparency Mode

La cancellazione attiva del rumore è una delle sorprese più piacevoli delle Maestro 500. In un ambiente di lavoro con condizionatore acceso e il normale sottofondo di un ufficio, l'ANC riduce il rumore ambientale in modo percepibile, non in modo totale ma abbastanza da permettere di concentrarsi senza essere disturbati. Le abbiamo provate anche in aereo, ovvero nelle condizioni ideali in cui usare ANC, e i risultati sono stati assolutamente convincenti: non siamo ai livelli delle Sony WH-1000XM5 o di cuffie in-ear premium, ma per una cuffia over-ear da 70 euro con ANC integrato il risultato è rispettabile e utilizzabile nella vita reale senza riserve.

La Transparency Mode serve per amplificare i suoni ambientali quando si ha bisogno di sentire cosa succede intorno, come nei casi di una conversazione, un annuncio in aeroporto, un campanello. Come funziona in pratica: amplifica la fascia di frequenze in cui si trova la voce umana, il che significa che chi parla vicino a noi risulta effettivamente più chiaro. Il rovescio della medaglia è che tutto ciò che cade in quella stessa banda di frequenze viene amplificato con la stessa logica, e questo può capitare con condizionatori, rumori di fondo, traffico: quindi, non aspettatevi magie. È una modalità utile per le situazioni in cui serve restare consapevoli dell'ambiente senza togliersi le cuffie, non un filtro intelligente che isola solo la voce umana.

Un aspetto che si apprezza nel test d'uso è che il passaggio tra ANC, Transparency Mode e modalità senza effetti non introduce artefatti audio percepibili: le frequenze non vengono amplificate, distorte né alterate in modo udibile durante la transizione. Il suono rimane consistente, il che è un segnale di qualità implementativa non scontato a questo prezzo.

Audio e regolazione del volume

I driver sono da 40 mm con risposta in frequenza dichiarata da 20 a 40.000 Hz. Il profilo sonoro di default è bilanciato, orientato a coprire bene giochi, musica e video senza eccedere in bassi enfatizzati né in alte frequenze aggressive. Non è un suono che impressiona per dettaglio o separazione degli strumenti, ma è un suono corretto, piacevole e adatto sia alle sessioni di gioco che all'ascolto musicale più casual.

Il volume si gestisce su due livelli distinti, come ormai fanno molti prodotti di questa categoria: la percentuale di volume di sistema su Windows e il volume fisico della cuffia tramite la rotella sul padiglione. La rotella agisce solo sul volume interno della cuffia, senza modificare le impostazioni di Windows. Il modo più pratico di usarle è portare il volume della cuffia al 100% e regolare tutto da Windows, così da avere sempre il massimo segnale in uscita dal dispositivo e la flessibilità di gestione dal sistema operativo.

Sul fronte software, MSI offre Nahimic for Headset su Windows per preset EQ, profili audio e surround virtuale. È uno strumento utile per chi vuole esplorare le opzioni senza troppa complessità. Chi invece vuole un controllo granulare sull'equalizzazione con la possibilità di intervenire su singole bande di frequenza in modo preciso troverà più utile affidarsi a soluzioni di terze parti come Equalizer APO con l'interfaccia grafica Peace EQ. Questi strumenti gratuiti permettono di lavorare con piena libertà sull'intera risposta in frequenza del dispositivo, ma richiedono una conoscenza di base del funzionamento dell'equalizzazione: modificare le frequenze senza sapere cosa si sta toccando può peggiorare il suono anziché migliorarlo. Per chi vuole semplicità, Nahimic è più che sufficiente; per chi vuole il controllo completo, la strada è un'altra.

Microfono

Il microfono è il punto più debole delle Maestro 500, e vale la pena dirlo con chiarezza. La capsula è omnidirezionale con tecnologia beamforming per la riduzione del rumore ambientale (ENC), e funziona attraverso un'asticella orientabile con sistema flip-to-mute: abbassata è attiva, sollevata è silenziata. Il sistema di muto è immediato e pratico, uno dei dettagli meglio riusciti della cuffia. Il problema è la qualità della captazione vocale: la resa è notevolmente inferiore a quella di una normale chiamata telefonica, con una voce che suona compressa, povera di dettaglio e poco naturale.

La ragione principale non è tanto la qualità della capsula in sé, ma la lunghezza dell'asticella: non è abbastanza lunga da portare il microfono davvero vicino alla bocca. La distanza dalla sorgente vocale riduce il rapporto segnale/rumore e impoverisce la qualità catturata, indipendentemente dalla capsula usata. Per il gaming e le chat vocali in partita, dove la qualità del microfono è spesso secondaria rispetto alla comodità, il risultato è accettabile. Per videoconferenze di lavoro su cui si vuole fare una buona impressione, o per qualsiasi uso professionale della voce, è meglio appoggiarsi a un microfono esterno dedicato. Chi ci ascolta, infatti, percepirà una qualità della voce insufficiente.

Autonomia

Invece, l'autonomia è uno dei maggiori punti di forza delle Maestro 500. In modalità Bluetooth la batteria dura fino a 90 ore; in modalità wireless 2.4 GHz con dongle fino a 60 ore. Questi valori sono misurati a volume al 50% e con ANC disattivato, quindi concretamente bisogna attendersi valori leggermente inferiori, ma che rimangono comunque molto generosi. La funzione di ricarica rapida è un ulteriore vantaggio: 5 minuti di ricarica bastano per ottenere fino a 6 ore di autonomia in Bluetooth o 4 ore in wireless. Per chi dimentica di ricaricare le cuffie la sera, è un salvavita.

Per dare una misura concreta dell'autonomia, ecco cosa è successo durante le ultime settimane di utilizzo: le abbiamo usate in ufficio nei giorni precedenti al Computex per editing e gaming, poi le abbiamo indossate per buona parte del volo verso Taiwan. A Taipei le abbiamo usate quotidianamente per ascoltare musica ed editare i video dall'evento con ANC attivo. Al ritorno, di nuovo, per una buona parte del viaggio. E ancora in ufficio nei giorni successivi per editing e gaming. Caricate una sola volta prima di partire, al termine di tutto questo sono ancora al 50% di carica. La batteria non finisce mai.

Per contestualizzare: a 70 euro, tra i marchi gaming più noti come Logitech, Corsair, SteelSeries o Razer, trovare una cuffia wireless con ANC e 60-90 ore di autonomia è praticamente impossibile. La maggior parte dei prodotti in quella fascia di prezzo offre al massimo la connessione senza fili, senza cancellazione attiva del rumore e con autonomie molto più limitate. Le Maestro 500 sono quindi un prodotto più unico che raro perché portano un set di funzionalità che normalmente si trova a prezzi significativamente superiori.

Parliamo di cuffie compatibili con PC, Mac, PS4, PS5, Xbox (tramite jack da 3,5 mm sul controller), Nintendo Switch, Android e iOS. La versatilità in termini di piattaforme supportate è un valore aggiunto notevole per chi usa più dispositivi, anche se è bene ricordare che su console il microfono funziona solo tramite il cavo jack.

Connettività e gestione dei dispositivi

Le Maestro 500 Wireless supportano tre modalità di connessione: 2.4 GHz tramite dongle USB-C, Bluetooth 5.4 e jack da 3,5 mm per l'ascolto cablato passivo. La combinazione dongle + Bluetooth è quella che dà i risultati migliori: infatti, le cuffie possono essere collegate contemporaneamente al PC tramite dongle e allo smartphone tramite Bluetooth. Con questa modalità di connessione, ad esempio, si gioca, arriva una telefonata, si risponde direttamente senza toccare nulla, e quando la chiamata finisce il suono torna automaticamente sul PC appena il dispositivo mobile smette di trasmettere audio. È una comodità, di quelle che cambiano la routine di chi usa la stessa cuffia per tutto nel corso della giornata.

C'è però una piccola accortezza da sapere in fase di accensione: se lo smartphone è vicino e il suo Bluetooth è già attivo, può capitare che le cuffie si aggancino al telefono prima di completare il pairing con il PC. Il modo più semplice per evitarlo è disabilitare temporaneamente il Bluetooth dello smartphone durante l'accensione, aspettare di sentire il segnale di connessione al dongle nelle cuffie, e poi riattivarlo. In pochi secondi entrambe le connessioni sono attive e il sistema funziona esattamente come ci si aspetta. Non è un difetto di progettazione, ma un comportamento da conoscere per evitare qualche momento di frustrazione inutile.

Vale la pena precisare che la modalità cablata via jack da 3,5 mm supporta solo l'ascolto: per usare il microfono è necessario essere in modalità wireless, sia via dongle che via Bluetooth. Una limitazione da tenere a mente, anche se nella pratica raramente cambia qualcosa di rilevante.

Verdetto

In definitiva, le MSI Maestro 500 Wireless non eccellono in nulla, ma offrono tutto. ANC funzionante e di alta qualità, connessione wireless 2.4 GHz + Bluetooth, design pieghevole, autonomia fino a 90 ore, ricarica rapida, suono bilanciato e compatibilità con praticamente ogni dispositivo: è un pacchetto che a 69,99 euro non ha rivali diretti tra i prodotti dei marchi gaming tradizionali. I compromessi ci sono e vanno conosciuti, a partire dal microfono non adatto agli usi professionali, la plastica abbondante nella struttura e una qualità del suono che non può essere assimilabile a quella dei prodotti più costosi, ma sono compromessi proporzionati al prezzo, non difetti che inficiano l'esperienza d'uso. Per chi cerca delle cuffie wireless complete e non vuole spendere molto, le Maestro 500 sono una delle proposte più interessanti disponibili oggi sul mercato.

Il prodotto è già disponibile in commercio, l'utente può controllare qui dovè disponibile e in quale colorazione.