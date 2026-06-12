Gigabyte MO32U24 OLED: il 4K a 240Hz su un pannello OLED ideale per il gaming

Pannello QD-OLED da 32 pollici con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento a 240Hz e tempi di risposta rapidissimi: il Gigabyte MO32U24 evolve il progetto del suo predecessore MO32U e alza ulteriormente l'asticella delle prestazioni. È ancora una volta un monitor indirizzato ai giocatori più esigenti

C'è una categoria di monitor che negli ultimi due anni ha ridefinito il concetto di "premium" nel gaming: quella dei pannelli QD-OLED da 32 pollici in 4K ad alta frequenza di aggiornamento. Gigabyte ha già percorso questa strada con il MO32U, che abbiamo recensito lo scorso anno trovandolo una proposta solida e convincente per i videogiocatori più esigenti. Il nuovo MO32U24 eredita la stessa filosofia di base con qualità visiva da pannello OLED, design sobrio, funzionalità gaming avanzate, e la porta a un livello superiore con una frequenza di aggiornamento che sale da 165Hz a 240Hz. È un aggiornamento che, come vedremo, fa la differenza in modo sensibile.

Un progetto familiare, con un passo in avanti importante

Chi ha letto la nostra recensione del Gigabyte MO32U troverà il MO32U24 molto familiare. I due monitor condividono la stessa impostazione di progetto: pannello QD-OLED da 32 pollici prodotto da Samsung, risoluzione 4K UHD da 3840×2160 pixel, design minimalista con cornice sottilissima e supporto completamente regolabile, stessa dotazione di funzionalità gaming e medesima filosofia di gestione dell'OLED con sistema OLED Care. La differenza sostanziale sta nella frequenza di aggiornamento: il MO32U24 porta il refresh rate da 165Hz a 240Hz, con tutto ciò che ne consegue in termini di fluidità percepita e latenza complessiva del sistema.

È un'evoluzione logica e ben calibrata. Gigabyte non ha stravolto un prodotto che funzionava già molto bene, ma ha aggiornato il parametro più rilevante per il gaming competitivo ad alta intensità. Il risultato è un monitor che si rivolge allo stesso pubblico del predecessore, ovvero a videogiocatori esigenti che non vogliono scegliere tra qualità visiva e prestazioni, ma che ora può soddisfare anche chi considera 165Hz un punto di partenza piuttosto che un punto di arrivo.

Il pannello: QD-OLED 4K a 240Hz

MO32U24 si basa su un pannello QD-OLED da 31,5 pollici con risoluzione 3840×2160 pixel e una densità di 140 PPI. La tecnologia QD-OLED combina i vantaggi dell'OLED tradizionale con neri assoluti, contrasto infinito, tempi di risposta rapidissimi a un layer di quantum dot che amplia enormemente la copertura dello spazio colore, e che consente di avvicinare le prestazioni cromatiche di questi pannelli a quelle dei display OLED a emissione diretta di fascia superiore. Il risultato visivo è immediatamente percepibile: colori profondi, saturi e precisi, luminosità elevata nelle alte luci e neri che non hanno confronto con qualsiasi pannello a retroilluminazione LCD.

La frequenza di aggiornamento massima di 240Hz è un salto significativo rispetto ai 165Hz del predecessore. In pratica, si tratta di giocare con meno motion blur percepito e con una latenza di visualizzazione inferiore. Il monitor è compatibile con AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync Compatible, che sincronizzano la frequenza di aggiornamento con quella della scheda video per eliminare il tearing senza introdurre latenza artificiale. Il tempo di risposta dichiarato è di 0,03ms GTG, il limite teorico di questa tecnologia di pannello.

La struttura dei subpixel

Come tutti i pannelli QD-OLED, anche il MO32U24 non adotta la classica struttura a subpixel RGB affiancati orizzontalmente che si trova nei pannelli IPS e VA. Il pannello Samsung utilizza una disposizione a triangolo dei tre subpixel (rosso, verde, blu), in cui i subpixel non sono allineati in colonne verticali ma disposti in modo da formare una griglia triangolare alternata. In questa configurazione, i subpixel di ogni colore non si trovano sempre nella stessa posizione verticale all'interno del pixel, ma si spostano leggermente su e giù seguendo uno schema ripetuto.

Questa struttura ha due conseguenze pratiche da conoscere. La prima è positiva: contribuisce a ridurre alcuni tipi di artefatti visivi tipici dei display ad alta densità e migliora la resa cromatica complessiva. La seconda riguarda la nitidezza percepita del testo: su alcuni caratteri di piccola dimensione e su elementi grafici ad alta frequenza spaziale, la resa può apparire leggermente meno nitida rispetto a un pannello IPS RGB stripe tradizionale, soprattutto nel caso di testo bianco su sfondo scuro. È un compromesso noto e accettato in questa categoria di pannelli, e sia nel gaming sia nella visione di contenuti multimediali risulta impercepibile nella grande maggioranza delle situazioni. Chi usa il monitor principalmente per lavorare su testi o fogli di calcolo per molte ore potrebbe tuttavia notare qualche differenza rispetto a un IPS tradizionale.

Design e ergonomia

Il MO32U24 prosegue la tradizione estetica del predecessore: design minimalista, cornice sottilissima su tre lati e supporto dal profilo pulito e poco appariscente. È una scelta di stile che si distingue dalla tendenza a esibire LED, angoli spigolosi e loghi retroilluminati tipica di molti monitor gaming, e che premia chi costruisce una postazione sobria e ordinata. Il monitor si integra bene tanto in una scrivania da gioco quanto in un ambiente di lavoro, senza stonare in nessuno dei due contesti.

Il supporto è completamente regolabile: offre una regolazione in altezza di 130 mm, un'inclinazione da -5° a +21°, una rotazione orizzontale di ±15° e la funzione di pivot da 0° a 90° in senso antiorario. La compatibilità con il montaggio VESA consente di sostituire il supporto incluso con un braccio articolato, per chi ha esigenze di postazione più flessibili. La costruzione trasmette solidità e la qualità dei materiali è in linea con la fascia di prezzo del prodotto.

Connettività e porte

La dotazione di porte del MO32U24 è completa e ben pensata per un uso misto gaming e produttività. Sul retro troviamo due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una porta USB-C con supporto DP Alt Mode e Power Delivery da 18W, due porte USB 3.2 Type-A, una porta USB 3.2 Type-B upstream, un jack da 3,5 mm per cuffie e un jack per microfono. Sono presenti anche due altoparlanti integrati da 5W.

La porta USB-C con Power Delivery da 18W è sufficiente per ricaricare uno smartphone o alimentare piccoli dispositivi, ma non è adatta per alimentare un laptop da lavoro in modo adeguato, un limite già presente nel predecessore e che vale la pena conoscere prima dell'acquisto se si intende usare il monitor anche come hub per un laptop. Le porte HDMI 2.1 supportano la trasmissione del segnale 4K a 240Hz, il che rende il monitor compatibile anche con le più recenti console da gioco che supportano output ad alta frequenza di aggiornamento.

Qualità dell'immagine e HDR

Come il MO32U analizzato in precedenza, anche il MO32U24 esprime le caratteristiche cromatiche tipiche della tecnologia QD-OLED. In modalità SDR, il pannello offre una copertura dello spazio colore eccellente, con la gamma DCI-P3 coperta quasi completamente.

In modalità HDR il pannello mostra il comportamento caratteristico dell'OLED: un picco di luminanza che supera i 1000 cd/m² su aree di campionamento ridotte all'1% della superficie, con una resa tonale brillante e ricca che rappresenta ancora oggi uno dei migliori argomenti per scegliere un pannello OLED rispetto a qualsiasi altra tecnologia. I neri assoluti ottenuti spegnendo completamente i pixel generano un contrasto infinito che nessun pannello LCD con retroilluminazione, per quanto sofisticata, può avvicinare. Il monitor ha ottenuto la certificazione VESA ClearMR 9000 in modalità HDR, la quale conferma le prestazioni di movimento dichiarate.

Tempi di risposta e latenza: i test

I test che abbiamo condotto confermano ciò che la tecnologia OLED promette. Il tempo di risposta GtG misurato del MO32U24 si attesta a 0,086ms, un valore praticamente identico a quello dell'MSI MPG 271QR QD-OLED X50 a 500Hz e migliore di tutti gli altri monitor presenti nel nostro benchmark, inclusi pannelli OLED operanti a frequenze superiori come l'ASUS ROG Swift PG32UCDP a 480Hz. Il dato evidenzia come la tecnologia OLED raggiunga rapidamente un limite fisico nella velocità di commutazione dei pixel che non viene sostanzialmente influenzato dall'ulteriore aumento della frequenza di aggiornamento: a partire da una certa soglia, è il pannello stesso a imporre il pavimento.

Questo dato è molto importante non solo perché riduce i tempi di reazione del pannello, ma perché offre immagini nitide e stabili anche nel caso dei rapidi movimenti tipici del gaming.

Sul fronte della latenza di display, inoltre, il MO32U24 a 240Hz si posiziona a 2,5ms, un risultato in linea con l'MSI MGP321UX QLED operante alla stessa frequenza e nettamente migliore rispetto ai pannelli a frequenza inferiore. Come atteso, i monitor con frequenza di aggiornamento più alta mostrano latenze inferiori, ma il MO32U24 si colloca in maniera competitiva nella fascia 240Hz dove la grande maggioranza degli utenti opera.

La combinazione tra tempi di risposta rapidissimi e latenza contenuta si traduce in un'esperienza visiva che colpisce immediatamente nel gaming: il movimento sullo schermo è nitido e stabile, anche nelle scene più frenetiche, senza il trascinamento o il ghosting che si percepisce sui pannelli LCD anche nelle versioni più veloci. Per i titoli competitivi in cui ogni fotogramma conta, il MO32U24 offre un vantaggio tecnico reale e misurabile.

L'analisi colorimetrica e tonale del monitor Gigabyte MO32U24 è stata condotta come d'abitudine con la suite Calman di Portrait Displays e sonde i1 Display Pro e i1 Pro sul profilo Nativo del monitor. Riportiamo di seguito i rilievi in SDR e in HDR.

Il bilanciamento dei grigi è quanto di più piatto si possa chiedere: le tre componenti restano racchiuse tra il 98% e il 101% lungo tutta la scala, con il rosso che cede gradualmente fino a circa 98,2% sui livelli alti e il verde che sale in misura speculare verso 100,6%, mentre il blu resta sostanzialmente inchiodato al riferimento. Scostamenti di questa entità non producono dominanti percepibili e il bianco resta neutro dai toni medi al picco. La luminanza della scala di grigi descrive un andamento che segue la curva di gamma 2.2 di riferimento quasi sovrapposta, con una leggerissima sottoesposizione nei toni intermedi che non altera la progressione tonale, fino a un picco in area di circa 250 cd/m². Il rapporto di contrasto ∞:1 conferma un nero assoluto, comportamento atteso da un pannello a pixel auto-emissivi.

Sul gamut la copertura è da monitor a vocazione creativa: 99,53% del DCI-P3 e 93,98% dell'Adobe RGB. In pratica abbiamo una copertura pressoché totale dello spazio P3, con l'Adobe RGB come unico spazio non chiuso completamente, limite tipico dei pannelli a queste primarie.

La fedeltà cromatica chiude il quadro: il DeltaE medio dei campioni Color Checker si attesta sotto 2 (intorno a 1,5), e nessun singolo campione supera la soglia di visibilità di 4: il caso peggiore è il "blue sky" a circa 3,4. Errore non rilevabile a occhio nudo su tutta la palette.

Per quanto riguarda la modalità HDR, il bilanciamento RGB si apre un po' di più rispetto all'SDR, ma resta in controllo: oltre il 60% di stimolo il blu scende fino a circa 97,4% e il rosso a 98,4%, con il verde in leggera salita verso 100,8%. È uno sbilanciamento contenuto entro i 3 punti percentuali, che si traduce in una tenue tendenza ad una resa "calda" sulle alte luci, non in una dominante marcata.

La curva EOTF (gamma HDR) segue la SMPTE 2084 in modo aderente lungo tutta la scala di grigi, con il roll-off che interviene intorno al 70% del segnale e la luminanza che si appiattisce in clipping su un picco di circa 520 cd/m². È il tetto fisico del pannello in questa misura, con il tone mapping che lo gestisce senza strappi. Impostando nel menù la modalità con picco a 1000 nit riusciamo ad ottenere una luminanza rilevata superiore a questo valore, ma con finestra all'1%. Gamut HDR praticamente sovrapponibile all'SDR, a conferma di un volume colore non si degrada passando in HDR. Anche la fedeltà tiene: DeltaE medio intorno a 1,7, tutti i campioni sotto 4, con "light skin" come massimo a circa 3.

L'OSD e le funzioni gaming

Il menu OSD si raggiunge tramite un joystick fisico posizionato sotto al pannello, affiancato da due pulsanti fisici dedicati. Uno di questi è il Tactical Switch, il pulsante configurabile che Gigabyte ha introdotto già sul predecessore e che permette di cambiare al volo la modalità di visualizzazione, ad esempio passando dalla risoluzione 4K a 32 pollici alla visualizzazione FHD a 24 pollici. Questo permette di emulare il formato preferito dai giocatori competitivi per la maggiore densità del cursore mouse e la leggibilità degli elementi dell'interfaccia. L'altro pulsante dà accesso diretto alle impostazioni di OLED Care.

L'OSD offre accesso a tutte le funzioni gaming più utili. Black Equalizer 2.0 permette di aumentare la visibilità nelle zone scure senza bruciare le alte luci, utile in sparatutto in prima persona con ambienti bui. Game Assist offre mirino a schermo, contatore FPS e timer di sessione. PiP e PbP (Picture-in-Picture e Picture-by-Picture) permettono di visualizzare due sorgenti contemporaneamente sullo stesso schermo. La funzione KVM integrata, invece, consente di controllare più computer collegati con un'unica coppia di tastiera e mouse, passando da un sistema all'altro senza spostare cavi o periferiche, una funzione particolarmente comoda per chi alterna PC da lavoro e PC da gaming sulla stessa scrivania. Infine, la Dashboard mostra in tempo reale i parametri di sistema come temperatura CPU, frequenze, utilizzo della memoria e FPS.

Tutto questo è accessibile anche via software tramite il Gigabyte Control Center, che interagisce con il monitor via HDMI/DisplayPort o tramite il cavo USB upstream incluso in confezione. Il software permette di gestire luminanza, contrasto, profili di immagine e Black Equalizer direttamente da Windows senza toccare l'OSD fisico.

OLED Care e prevenzione del burn-in

Come sul predecessore, Gigabyte implementa la tecnologia OLED Care, che utilizza un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale per ridurre il rischio di burn-in, la problematica tipica dei pannelli organici in cui elementi statici visualizzati per lunghi periodi lasciano una traccia permanente sul pannello. Il sistema agisce in modo trasparente durante l'uso, con un'interferenza minima sull'esperienza visiva quotidiana. A ulteriore garanzia, Gigabyte offre una garanzia premium di 3 anni che include esplicitamente la copertura per il burn-in del pannello, una scelta che dimostra fiducia nella durabilità del prodotto nel tempo.

Advanced ObsidianShield: la pellicola che migliora i neri

Una delle novità che distingue il MO32U24 dai pannelli QD-OLED di generazione precedente è la presenza di uno strato protettivo proprietario denominato Advanced ObsidianShield. Si tratta di una pellicola applicata sulla superficie del pannello che svolge un doppio compito: da un lato riduce i riflessi e assorbe parte della luce ambientale, aumentando il livello di nero percepito fino al 40% rispetto alle versioni precedenti; dall'altro preserva la saturazione e la vivacità dei colori anche in ambienti con illuminazione intensa, dove i pannelli OLED tendono a perdere profondità di contrasto. È una risposta valida a uno dei limiti storici dell'OLED usato di giorno o in stanze ben illuminate: il nero assoluto garantito dall'assenza di emissione dei pixel viene percepito come tale solo se la luce ambientale non si riflette sulla superficie del pannello. L'ObsidianShield riduce questo problema in modo misurabile.

La pellicola è anche più resistente fisicamente rispetto alle versioni precedenti: la durezza superficiale passa da 2H a 3H. È un dettaglio che conta nel lungo periodo, soprattutto per chi tende a pulire lo schermo con regolarità o lavora in ambienti dove il monitor è esposto a contatti accidentali. Un ultimo aspetto da segnalare: la certificazione OLED VRR Anti-Flicker garantisce che l'attivazione del VRR necessaria per sfruttare FreeSync Premium Pro o G-Sync Compatible non introduca sfarfallio visibile, un problema noto su alcuni pannelli OLED di precedente generazione che in certi range di frequenza mostravano flickering percepibile.

Verdetto

Il Gigabyte MO32U24 OLED è l'evoluzione naturale e ben calibrata di uno dei migliori monitor gaming che abbiamo recensito nell'ultimo anno in termini di reattività e nitidezza delle immagini in rapido movimento. Rispetto al MO32U, porta in dote un refresh rate più elevato di 240Hz contro 165Hz e mantiene intatta la qualità visiva OLED, la solidità costruttiva e il ricco ecosistema di funzioni gaming. I test confermano tempi di risposta GtG da 0,086ms tra i migliori in assoluto nella categoria, e una latenza di display di 2,5ms pienamente competitiva nella fascia 240Hz. Certo, la disposizione dei subpixel non è quella ideale per garantire la migliore leggibilità del testo, ma chi cerca un monitor da gaming che non obblighi a scegliere tra prestazioni e qualità dell'immagine troverà nel Gigabyte MO32U24 una delle risposte più convincenti oggi disponibili sul mercato.