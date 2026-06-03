Mad Catz M.M.O. 7+: lo stesso DNA del R.A.T. 8+ ADV, ma con molti più pulsanti

Con 22 tasti, il pulsante 5D, lo Shift Mode e il sensore PixArt 3395 da 26.000 DPI, il nuovo mouse wireless di Mad Catz si rivolge in modo preciso ai giocatori di MMO e RPG. Ma chi conosce già il R.A.T. 8+ ADV si accorgerà subito di quanto i due prodotti condividano, e di dove invece divergono

Chi conosce Mad Catz sa già cosa aspettarsi da un suo prodotto: design aggressivo, materiali di qualità, struttura modulare e un livello di personalizzazione che pochi altri marchi sul mercato riescono a eguagliare. Il M.M.O. 7+ porta tutto questo un passo più avanti, perché aggiunge qualcosa che ai giocatori di MMO e RPG mancava: una quantità di input davvero generosa, pensata per chi ha decine di abilità da gestire durante una sessione di gioco e non vuole dipendere dalla tastiera per ogni singola funzione. Il risultato è un mouse di fascia alta, preciso, ben costruito e ricchissimo di possibilità, ma che porta con sé anche qualche considerazione da fare prima di metterci sopra le mani.

Design e costruzione: la forma piatta che funziona

Come il R.A.T. 8+ ADV, che uso quotidianamente da anni ed è diventato il mio mouse di riferimento, anche M.M.O. 7+ adotta una struttura piatta che accoglie la mano in modo molto naturale. È una filosofia di design che Mad Catz porta avanti con coerenza, e che si rivela particolarmente riuscita: la mano scende sulla superficie del mouse senza forzature, il pollice trova subito un appoggio stabile e l'intera presa risulta solida fin dal primo utilizzo. Rispetto alle forme più alte e "a gobba" tipiche di molti mouse gaming, questo profilo basso premia soprattutto chi usa una presa a palmo o a dita estese, e garantisce una stabilità che nelle sessioni prolungate si apprezza moltissimo. Si unisce, peraltro, a un peso della periferica non indifferente: il che vuol dire solo una cosa, grossa stabilità e ancoraggio quasi perfetto sulla superficie d'appoggio. Il peso di 140 g e le dimensioni di 120 × 90 × 40 mm si collocano in una fascia opportuna per un mouse di questa categoria.

L'estetica è curata quanto ci si aspetta da un prodotto Mad Catz: il design è deciso, con linee geometriche nette e una struttura che trasmette solidità visiva ancora prima di impugnarlo. I materiali confermano l'impressione: la qualità costruttiva è elevata, le componenti sono rigide, gli elementi modulari si agganciano e sganciano con precisione senza giochi indesiderati. E, poi, la retroilluminazione RGB è personalizzabile tramite software e completa bene un'estetica che non cerca di essere discreta.

Anche l'ergonomia è personalizzabile. Come nel R.A.T. 8+ ADV, il poggiapalmo, ovvero la parte in basso sulla superficie che accoglie la mano, è intercambiabile su quattro posizioni e nella confezione è incluso un secondo poggiapalmo alternativo.

Il poggiapolso del pollice si può regolare lateralmente, in avanti e indietro tramite l'apposito strumento di regolazione incluso nella confezione, per adattare la periferica a diverse conformazioni della mano. È un sistema che colpisce ogni volta che lo si usa, perché dà la sensazione reale di avere un mouse realmente costruito attorno alla propria mano, e non il contrario. Detto questo non è tanto la personalizzazione che mi ha spinto nel tempo ad adottare R.A.T. 8+ ADV (che condivide tutte queste impostazioni con l'M.M.O. 7+) come mio mouse di riferimento per il gaming, quanto la sua conformazione e solidità.

M.M.O. 7+ ha 22 pulsanti in totale, di cui 21 programmabili. È il dato che lo distingue più nettamente dal R.A.T. 8+ ADV, che si ferma a 11 pulsanti personalizzabili. Il salto è considerevole, e si vede e si sente immediatamente non appena si impugna il mouse per la prima volta: ci sono tasti ovunque, sul lato sinistro, al centro, sulla parte superiore, e ognuno ha una posizione pensata per essere raggiungibile senza allontanare la mano dalla posizione naturale di presa.

L'elemento più originale è il pulsante 5D, che può essere azionato in cinque direzioni diverse, ovvero su, giù, sinistra, destra e pressione centrale. Questo pulsante funziona come un unico input fisico capace di eseguire cinque comandi distinti. Combinato con lo Shift Mode, che con un solo tasto dedicato raddoppia istantaneamente tutti gli input disponibili portandoli da 21 a 42, e con i 5 profili onboard che si possono richiamare al volo senza passare dal software, l'M.M.O. 7+ diventa di fatto uno strumento di controllo di una complessità insolita per una periferica di questo tipo. C'è anche la funzione Action Lock, che permette di bloccare un tasto in stato di pressione continua senza tenerlo fisicamente premuto, utile nelle sessioni in cui si devono mantenere attive abilità a lungo.

Quanto alla Shift Mode, funziona come il tasto Shift della tastiera applicato al mouse: tenendolo premuto, ogni pulsante assume una funzione alternativa rispetto a quella normale. In questo modo i 21 input programmabili diventano effettivamente 42, tutti accessibili senza mai spostare la mano dalla posizione di gioco.

Il pulsante 5D, poi, merita un discorso a parte anche per la sua filosofia: è pensato per restituire familiarità di utilizzo, con un feedback che guida il pollice in modo intuitivo verso le direzioni corrette. Unito a tutti gli altri controlli presenti, rende l'M.M.O. 7+ uno dei mouse con la più alta densità di input utili disponibili per mano che si trovino sul mercato.

Il feedback dei clic e il confronto con il R.A.T. 8+ ADV

Usando l'M.M.O. 7+ dopo anni passati con il R.A.T. 8+ ADV come mouse principale, la prima differenza che si percepisce non è visiva né legata alle dimensioni, ma tattile: i clic principali dell'M.M.O. 7+ hanno un feedback diverso, più deciso e netto rispetto a quello del R.A.T. 8+ ADV. Gli switch meccanici Kailh montati sul M.M.O. 7+ sono garantiti per 80 milioni di clic e restituiscono un'attuazione che si sente chiaramente sotto le dita, con un suono più pronunciato e una resistenza leggermente più definita. Non è meglio o peggio in senso assoluto, è semplicemente diverso, e chi è abituato al feeling del R.A.T. 8+ ADV ci metterà qualche sessione per ricalibrare le aspettative.

Entrambi i mouse mettono a disposizione una rotella laterale grande e appariscente, ideale per cambi d'arma o navigazione. Inoltre, mentre il R.A.T. 8+ ADV adottava un sistema di regolazione del peso fisico tramite piccoli inserti rimovibili nella parte posteriore, questa funzione non è stata confermata nel caso dell'M.M.O. 7+. In compenso, quest'ultimo introduce l'enorme vantaggio della connettività wireless 2.4 GHz con autonomia fino a 40 ore. Il R.A.T. 8+ ADV, invece, funziona esclusivamente in modalità cablata. Sul fronte della precisione, entrambi i mouse si avvalgono dello stesso sensore PixArt 3395, con DPI massimo a 26.000 e polling rate a 1000 Hz: su questo fronte non c'è differenza pratica.

Un dettaglio pratico che si apprezza subito è il LED indicatore del livello DPI, che comunica visivamente il preset attivo in modo immediato. Questo permette di capire al volo in quale configurazione di sensibilità ci si trova senza dover passare dal software.

Wireless e connettività

L'M.M.O. 7+ funziona sia in modalità cablata tramite il cavo USB-A/USB-C da 2 metri incluso in confezione, sia in modalità wireless a 2,4 GHz tramite il ricevitore USB incluso. La batteria ricaricabile garantisce fino a 40 ore di autonomia in wireless, un valore elevato per un mouse di questa categoria. La comodità della modalità senza fili è una differenza sostanziale rispetto al R.A.T. 8+ ADV, che è disponibile solo in versione cablata, e per molti utenti costituirà un motivo sufficiente per considerare il passaggio.

La memoria onboard è un altro vantaggio reale: tutti i profili, le macro e le configurazioni sono salvati direttamente nel mouse, il che significa che funziona con tutte le impostazioni personalizzate anche su un PC su cui non è installato il software, senza dover riconfigurare nulla. È una funzione che si apprezza soprattutto chi usa il mouse su più postazioni o lo porta in LAN party.

Software e personalizzazione

La gestione avanzata dell'M.M.O. 7+ passa dall'applicazione Mad Catz All-in-One, che permette di rimappare qualsiasi pulsante, creare e gestire macro, configurare i DPI per ciascun preset, personalizzare la retroilluminazione RGB e impostare l'Action Lock. Il software si rivela completo, facilmente accessibile e consente un livello di controllo molto granulare: si possono associare scorciatoie da tastiera, sequenze di comandi e funzioni di gioco a ciascuno dei 21 pulsanti programmabili. È anche possibile disabilitare singolarmente qualsiasi pulsante, il che è una funzione importante da tenere a mente quando si parla di un mouse con questa densità di input.

Perché la possibilità di disabilitare i pulsanti è importante? Perché 22 tasti concentrati su una superficie relativamente compatta, per quanto ben progettata, aumentano il rischio di pressioni accidentali, specialmente nelle prime settimane di utilizzo quando si sta ancora imparando la struttura fisica del mouse. In un gioco MMO o RPG, un clic involontario su un'abilità sbagliata nel momento sbagliato può costare caro.

Il software permette di fare pulizia e tenere attivi solo i pulsanti effettivamente usati nel proprio setup. Detto questo, il mouse può essere usato e quasi interamente personalizzato anche senza ricorrere al software, per chi non volesse installarlo.

Per chi è pensato davvero

Se si confronta l'M.M.O. 7+ con il R.A.T. 8+ ADV, si scopre che i due mouse sono sorprendentemente simili nella struttura di base, nel feeling di presa, nella qualità costruttiva e nelle prestazioni del sensore. La differenza principale sta nella quantità di pulsanti. Il R.A.T. 8+ ADV ha 11 pulsanti programmabili, una dotazione già generosa per un mouse gaming generalista. L'M.M.O. 7+ ne ha 21, più Shift Mode che li raddoppia. Per chi gioca principalmente a shooter, strategici o giochi competitivi in cui la velocità di reazione conta più del numero di comandi, il R.A.T. 8+ ADV è ancora oggi una scelta difficilmente migliorabile. Per chi invece vive di MMO, RPG, giochi di ruolo online in cui si gestiscono decine di abilità, rotazioni di incantesimi o macro di combattimento, l'M.M.O. 7+ offre qualcosa che nessun mouse generalista può replicare.

Il R.A.T. 8+ ADV è diventato il mio mouse di riferimento, e lo è ormai da anni. Questo dato, da solo, dice molto su quanto sia riuscito e affidabile come prodotto. L'M.M.O. 7+, però, non è un passo indietro: è uno strumento diverso, costruito con la stessa cura, pensato per un tipo di giocatore e un tipo di gioco precisi. Chi li usa entrambi capisce subito che Mad Catz sa esattamente cosa fa, e che ogni scelta di design ha una ragione.

Il prezzo di 150 euro circa si giustifica con la qualità costruttiva, il sensore top di gamma, la flessibilità wireless e un livello di input difficilmente raggiungibile con qualsiasi altra periferica sul mercato.