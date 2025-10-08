4K a 160Hz o Full HD a 320Hz? Titan Army P2712V, a un prezzo molto basso

Titan Army P2712V è un monitor da 27 pollici che unisce due anime in un unico prodotto: da un lato la qualità visiva del 4K UHD a 160 Hz, dall'altro la velocità estrema del Full HD a 320 Hz. Con pannello Fast IPS, HDR400, Adaptive-Sync, illuminazione RGB e regolazioni ergonomiche, punta a soddisfare sia i giocatori competitivi che i content creator

Titan Army P2712V non è un monitor come gli altri. O, meglio, ha caratteristiche simili a quelle dei monitor gaming di vari produttori ma, cercando di ottimizzare la qualità dei materiali, riesce a metterle a disposizione a un prezzo di gran lunga più competitivo.

Con il suo pannello Fast IPS da 27 pollici, offre una particolarità che lo rende unico nel panorama dei display da gioco: la possibilità di passare con la pressione di un solo pulsante tra risoluzione 4K (3840x2160) a 160 Hz e Full HD (1920x1080) a 320 Hz. Un vero e proprio doppio approccio che permette di scegliere se privilegiare la qualità dell'immagine o la fluidità estrema.

Pannello Fast IPS

Il pannello Fast IPS garantisce tempi di risposta da 1 ms (GtG) per ridurre la sfocatura e mantenere le immagini nitide anche nelle scene più veloci. Secondo i dati di targa, la resa cromatica è di alto livello: 135% sRGB, 95% DCI-P3, 110% Adobe RGB con una precisione ΔE<2. Supporta 1,07 miliardi di colori (8 bit + FRC) e angoli di visione a 178°. I nostri test, che illustriamo di seguito, confermano di fatto questi dati, e questo vuol dire che si tratta di un pannello più che dignitoso.

Si tratta di un pannello adatto anche per la produttività e per il lavoro, oltre che per giocare? Diciamo che siamo al limite, con la mancanza del supporto a 10 bit che può rappresentare una lacuna per chi ha bisogno di una completa fedeltà cromatica. Con 8 bit + FRC, infatti, si indica un pannello che gestisce 256 livelli per ciascun canale RGB, pari a 16,7 milioni di colori, ma utilizza il Frame Rate Control, una tecnica che alterna rapidamente tonalità vicine per simulare colori intermedi, arrivando virtualmente a 1,07 miliardi di colori come un pannello 10 bit. La differenza con un vero 10 bit è che questultimo gestisce 1024 livelli per canale senza ricorrere al dithering, offrendo sfumature più uniformi e riducendo il rischio di banding, aspetto importante soprattutto in grafica e video professionale. Per il gaming e lintrattenimento, l8 bit + FRC è praticamente indistinguibile da un 10 bit e copre la maggior parte delle esigenze visive a un costo inferiore.

Grazie alla certificazione HDR400 e a una luminosità tipica di 350 nit, le immagini risultano brillanti e dettagliate, soprattutto nelle scene ad alto contrasto. Come abbiamo visto per altri monitor, però, HDR400 non equivale ad avere un HDR completo, e non ci si possono aspettare i risultati in termini di brillantezza e dettaglio che si hanno con monitor con supporto HDR più avanzato. Per i giocatori, non mancano funzioni avanzate come cronometro integrato, mirino digitale, zoom Eagle Eye e modalità FPS/RTS, tutte raccolte sotto il pacchetto Game+.

Adaptive-Sync e comfort visivo

La compatibilità con Adaptive-Sync elimina tearing e stuttering, e questo consente di godersi di fluidità stabili sia con GPU NVIDIA che AMD. Per chi trascorre ore davanti allo schermo, il monitor integra flicker-free, riduzione della luce blu e dimmerazione DC per ridurre l'affaticamento visivo durante le maratone di gioco.

Con 12 modalità scenario preimpostate, P2712V permette di adattare il profilo dell'immagine ai diversi generi di gioco o attività quotidiane. La presenza di PIP (Picture-in-Picture) e PBP (Picture-by-Picture) consente inoltre di gestire più sorgenti video contemporaneamente, una caratteristica utile per chi vuole combinare lavoro e intrattenimento.

Design ergonomico e connettività completa

Il monitor offre ampia regolazione: inclinazione da -5° a +20°, rotazione fino a 90°, altezza regolabile di 100 mm e supporto VESA 100x100 mm per il montaggio a parete. Detto questo, bisogna dire che la base risulta piuttosto instabile e che il monitor tende a muoversi anche alla semplice pressione dei pulsanti dell'OSD. È complessivamente molto leggero: questo consente di spostarlo con grande facilità, ma non garantisce la stabilità consentita da basi meglio strutturate allo scopo. Per la connettività, troviamo 2 porte HDMI 2.1, 2 DisplayPort 1.4 e uscita audio, garantendo compatibilità con console e PC di fascia alta.

L'OSD, inoltre, è piuttosto legnoso, e richiede un po' di pratica per poter essere padroneggiato opportunamente. D'altro canto, offre tutte le opzioni che servono, come abbiamo dettagliato nel corso della recensione.

Test

Abbiamo realizzato i nostri test sulla latenza attraverso il consueto strumento NVIDIA LDAT riscontrando dati in conformità alle attese. La possibilità di usare Titan Army P2712V a 320 Hz riduce considerevolmente le latenze, e questo può essere un grosso beneficio per chi gioca in competitivo alla risoluzione Full HD, e ha come obiettivo quello di ridurre la latenza complessiva della postazione di gioco. Più complesso il discorso relativo ai tempi di risposta.

Come altri pannelli analoghi, Titan Army P2712V offre varie opzioni di OverDrive, che consentono di ridurre i tempi di risposta. Solo andando sull'impostazione più aggressiva, otteniamo un tempo di risposta allineato a quello fatto registrare dai migliori pannelli.

OverDrive è una tecnologia dei monitor che accelera il cambiamento dei pixel da un colore a un altro, migliorando la reattività dello schermo. I pixel non cambiano istantaneamente colore; senza OverDrive, durante transizioni rapide, il ritardo provoca sfocatura di movimento o "ghosting".

Un alto valore di OverDrive aumenta la tensione applicata ai pixel, facendoli raggiungere più rapidamente il colore desiderato. Questo riduce i tempi di risposta dichiarati (ad esempio da 5-6 ms a 1 ms GTG) e rende le immagini in movimento più nitide, importante soprattutto nei giochi veloci.

Va detto però che un OverDrive eccessivo può generare overshoot o "inverse ghosting", dove i pixel superano temporaneamente il colore corretto, creando un leggero alone. I monitor moderni bilanciano OverDrive per ottenere la massima nitidezza senza introdurre artefatti visivi fastidiosi, e Titan Army P2712V offre questo tipo di comportamento. In nessun caso presenta effetti di sfocatura eccessiva, mostrando sempre immagini stabili e consistenti, sia con OverDrive abilitato che non.

Le misure strumentali del monitor Titan Army P2712V hanno rivelato un comportamento piuttosto interessante in modalità SDR, con una corretta riproduzione della progressione tonale e un picco di luminanza di 206 candele su metro quadro (nel profilo nativo preimpostato di fabbrica, in cui il cursore della luminosità è impostato al 50 su una scala di 100, la luminanza massima effettiva misurata è di circa 370 candele su metro quadro) per un rapporto di contrasto nativo di 1100:1.

Molto valida la copertura cromatica che è prossima al 93% dello spazio colore DCI-P3 con punto di bianco D65. Anche la neutralità dei grigi è piuttosto convincente, senza nessuna dominante chiaramente percepibile ad occhio nudo. La conseguenza naturale è che pure l'accuratezza cromatica si assesta su un buon livello. Da tenere presente che parliamo di un pannello a 8-bit con FRC e che, come tale, può rivelarsi utile e ben più che adatto anche in attività di produzione creativa con immagini e video, se ben consci delle limitazioni di questo genere di implementazione.

Il monitor supporta inoltre la modalità HDR VESA 400, e anche in questo caso ha mostrato un comportamento del tutto dignitoso. Il pannello raggiunge effettivamente il picco di luminanza di 400 candele su metro quadro, ma la progressione tonale privilegia un lieve roll-off delle alte luci, a favore di una transizione tonale più sfumata con l'obiettivo di mantenere la leggibiltà: comportamento sicuramente meno "formale", ma più pragmatico a fronte di un picco di luminanza non così elevato per una reale esperienza HDR.

Prezzo e disponibilità

Il monitor attualmente è in offerta a 265,99 se si inserisce il coupon HWP2712V una volta posizionato il prodotto nel carrello. Considerando le specifiche tecniche e la doppia modalità 4K/Full HD, P2712V si posiziona come una soluzione versatile che unisce produttività e gaming competitivo.

In fin dei conti, abbiamo riscontrato ottimi risultati colorimetrici e prestazionali, non troppo dissimili (se non uguali) a quelli rinvenuto con pannelli di monitor di marchi taiwanesi più blasonati. Il nostro giudizio è meno entusiastico se si guarda alla raffinatezza e consistenza dei materiali, ma se state cercando ottime prestazioni in termini di latenza, ma al tempo stesso non volete rinunciare alla risoluzione 4K, a questo prezzo Titan Army P2712V potrebbe essere la migliore opzione.