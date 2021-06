MM731: il mouse ultraleggero di Cooler Master ideale per il gaming

Cooler Master MM731 è il nuovo mouse ultraleggero wireless per giocatori che andrà a sostituire pian piano i modelli MM710/MM711. Ci sarà anche una versione cablata (MM730) e le specifiche sono assolutamente degne di nota, con sensore ottico da 19000DPI, switch ottici precisi per i pulsanti principali e, soprattutto, il peso di soli 59 grammi. Quando impugnerete la periferica avrete la sensazione di una connessione diretta con il vostro sistema di gioco, talmente è leggero questo mouse!

Lo si può usare con il cavo USB-C fornito in dotazione, e in questo caso il cavo morbido flessibile svolge un lavoro egregio, rendendo il mouse agile nello scorrere sulla superficie d'appoggio quasi come lo è in modalità wireless (niente a che vedere con il classico cavo intrecciato rigido!). Questo dipende anche dalla presenza di piedini in vero PTFE, che garantiscono un'aderenza ottimale, migliorando ulteriormente la scorrevolezza.

Oltre alla connessione USB, MM731 può interfacciarsi al PC tramite la rete WiFi con banda da 2,4 GHz o in Bluetooth 5.1. Sotto si trova un piccolo switch che consente di impostare il tipo di connessione, insieme al pulsante di accoppiamento per finalizzare il cambio di impostazione. Un vano custodisce il piccolissimo dongle WiFil Bluetooth non è necessario alcun ricevitore.

Un mouse così leggero (pesa 59 grammi) può risultare la soluzione ideale non solo per il gaming, rendendo più semplice l'interazione e migliorando la reattività, ma anche per l'uso di tutti i giorni e per l'ufficio. Interfacciarsi con il PC sarà più immediato e la periferica trasmetterà la sensazione di controllo diretto. Inoltre, a differenza delle altre periferiche ultraleggere, Cooler Master MM731 non ha una superficie traforata, il che migliora la gradevolezza estetica del mouse.

All'interno della periferica troviamo una batteria da a 500mAh che garantisce centinaia di ore di autonomia con connessione tramite Bluetooth. Bisogna però considerare che in questa modalità il mouse è meno preciso e il polling rate viene ridotto da 1000 Hz a 125 Hz. In WiFi, invece, l'autonomia si riduce a circa 70 ore (ma ricordiamo che la periferica può anche essere connessa con il cavo). I micro switch interni ai due pulsanti principali, inoltre, sono così reattivi proprio per la loro natura di switch ottici e quindi per la capacità di assicurare il collegamento senza fare ricorso a parti metalliche. Gli switch ottici non solo aumentano la longevità della periferica ma garantiscono maggiore precisione e reattività con un tempo di debounce di soli 0,2 ms contro i 4-6 ms dei tradizionali switch meccanici.

In un mouse con una tecnologia di attuazione tradizionale, quando lo switch viene premuto una piccola molla al suo interno crea il collegamento tra i due lati dello switch, mentre al rilascio dello switch la molla si espande riportando le due estremità nella posizione iniziale. Nella fase di rilascio la molla "rimbalza" creando così dei falsi contatti per tempi molto brevi. Questi falsi contatti vanno eliminati con un'operazione che viene definita di Debouncing, o antirimbalzamento, che può introdurre però ulteriore latenza.

Cooler Master MM731 usa, invece, una tecnologia di attuazione di tipo ottico, che elimina il contatto fisico tra le estremità dello switch e dunque la necessità di dover installare un sistema di antirimbalzamento.

Il sensore Pixart PAW3370 usato dal nuovo mouse di Cooler Master, inoltre, opera a 19 mila DPI in modo tale da ridurre al minimo la latenza ed evitare problemi di stuttering o scarsa precisione. Tramite il pulsante sulla parte a contatto con la superficie d'appoggio è inoltre possibile cambiare al volo l'impostazione sulla sensibilità DPI del mouse, il che può essere particolarmente utile per quei giochi che richiedono settaggi di sensibilità differenti a seconda del momento di gioco. Ad esempio, in uno sparatutto potrebbe essere gradito un valore più alto di sensibilità per quei momenti in cui si passa in modalità cecchino.

Il mouse è ricoperto in tutte le sue parti da una superficie rugosa antiscivolo, che aumenta il grip sulla periferica, anche per le sessioni di gioco più lunghe e nel caso di mani sudate. Per quanto riguarda il logo di Cooler Master, sulla periferica, si può colorare con 16,7 milioni di colori diversi, gestibili tramite il software MasterPlus+ oppure con una combinazione di pulsanti fisici. Basta, infatti, premere sulla rotella di scorrimento e sui pulsanti direzionali che si trovano sulla superficie sinistra della periferica per cambiare il colore dell'illuminazione.

Il software, del resto, consente di effettuare molte altre regolazioni, come personalizzare gli effetti di illuminazione, cambiare l'assegnazione dei pulsanti e configurare delle macro. Tutti i cambiamenti effettuati tramite il software, inoltre, vengono memorizzati nella memoria che si trova a bordo della periferica. Il mouse si può controllare con il software MasterPlus+ non solo quando è connesso via USB, ma anche nella modalità wireless 2,4 Ghz.

MasterPlus+ permette anche di modificare la sensibilità del mouse in maniera specifica per l'asse orizzontale e per l'asse verticale, di cambiare il tempo di risposta della porta USB, di configurare la distanza di sollevamento e di creare dei profili con impostazioni personalizzate. Fornisce indicazioni anche sul livello di carica della batteria e permette di configurare la modalità sospensione e di decidere quando deve subentrare la Low Power Mode, ovvero una modalità a basso consumo quando la batteria è in esaurimento. Inoltre, il software fornisce indicazioni sullo stato di funzionamento del PC, ovvero la temperatura e la percentuale di utilizzo di CPU e GPU, e il loro voltaggio.

Versatilità, in definitiva, è la parola d'ordine con Cooler Master MM731. Questo perché l'utente può scegliere come connettere il mouse e come configurarlo attraverso un buon software. Bastano pochissimi minuti per avere una sensazione di grande versatilità con MM731. La sua ergonomia, che segue l'impostazione dei rinomati mouse gaming di Zowie, trasmette all'utente l'idea di interagire direttamente con il sistema e non con una periferica intermedia.