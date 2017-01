Zuckerberg, un team di oltre 12 persone gestisce la sua pagina Facebook

Nonostante Mark Zuckerberg sia CEO di una tra le più importanti aziende del mondo e si debba destreggiare pressoché quotidianamente tra incontri d'affari, meeting di lavoro, partecipazioni ad eventi e qualunque altra cosa accomuni dirigenti chiave di ogni azienda, la sua pagina personale su Facebook è sorprendentemente perfetta: post riguardanti la sua famiglia, spunti di riflessione coinvolgenti, video interessanti e risposte ai commenti di qualche utente.

Bloomberg Businessweek svela come Zuckerberg riesca a trovare il tempo per mantenere così tanto curata la propria pagina Facebook. E non si tratta di un segreto: c'è ovviamente un team di persone dedicate alla gestione della pagina, che si occupa di scrivere i suoi post e di eliminare spam e commenti molesti. Non si tratta di una pratica inusuale: molti CEO di varie società hanno capito che la pagina Facebook è un mezzo utile per comunicare con il pubblico nel senso più ampio, e per farlo nella maniera migliore possibile fanno anch'essi uso di persone dedicate alla gestione della comunicazione e dell'immagine.

La differenza con Zuckerberg è la dimensione del team che si occupa della gestione della sua pagina Facebook: circa dodici persone per le attività di "bassa manovalanza" (eliminazione di commenti e spam) più un paio di addetti alla comunicazione e una serie di fotografi professionisti che immortalano "Zuck" in scene di vita quotidiana, anche privata, in giro per il mondo. Uno di questi è Charles Ommanney, che ha recenetemente documentato la crisi dei rifugiati siriani per il Washington Post.

Esagerato? Forse, ma molto più che in qualsiasi altra società al mondo, Zuckerberg è sinonimo dell'azienda che si trova a dirigere: la corretta gestione della sua immagine è fondamentale per la gestione dell'immagine di Facebook, una piattaforma social media con un miliardo di utenti. Praticamente uno Stato.