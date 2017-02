YouTube permette di andare avanti o indietro di 10 secondi con un doppio tap sullo schermo

Google ha deciso di semplificare l'utilizzo della propria applicazione YouTube sugli smartphone e sui tablet. Sì perché da oggi tutti gli utenti che visioneranno un video sul portale del colosso di Mountain View tramite le applicazioni per Android o iOS, potranno andare avanti o tornare indietro di 10 secondi nella riproduzione semplicemente tappando sullo schermo del dispositivo per due volte consecutivamente.

Una novità decisamente utile per tutti coloro che durante una riproduzione di un video magari vorrebbero avanzare di poco o magari si sono persi qualche passaggio importante e devono necessariamente indietreggiare di qualche secondo. Con la nuova funzionalità sarà tutto molto più semplice e non ci si dovrà più spostare sulla timeline del video perdendo magari più tempo. In questo caso basterà un doppio tocco veloce sulla parte destra, se si vuole avanzare, o sulla parte sinistra se invece si vuole indietreggiare. Niente di più semplice e soprattutto intuitivo.

La nuova funzionalità oltretutto sarà disponibile sia se l'utente sta riproducendo il video a tutto schermo, ossia in landscape, ma anche se il video verrà riprodotto nella modalità portrait ossia con il player in versione minimale. Oltretutto non si dovrà attendere un vero e proprio aggiornamento delle applicazioni per iOS o Android visto che la modifica sarà effettuata per tutti direttamente da Google agendo sui server.