YouTube: ogni giorno gli utenti trascorrono 1 miliardo di ore

YouTube, tramite il proprio blog ufficiale, annuncia il raggiungimento di un importante traguardo: quotidianamente il pubblico trascorre un miliardo di ore nella fruizione di contenuti video. E' un numero straordinariamente elevato, che testimonia quanto i video siano divenuti un mezzo di comunicazione coinvolgente.

Per mettere il tutto in prospettiva, YouTube osserva che se un singolo utente dovesse fruire 1 miliardo di ore di contenuti video, impiegherebbe più di 100 mila anni: se ci guardiamo alle spalle per lo stesso lasso di tempo, vediamo i nostri antenati costruire i primi utensili di pietra. Impiegando, invece, 100 mila anni a viaggiare nello spazio alla velocità della luce, si potrebbe percorrere l'intera Via Lattea da un capo all'altro.

Per YouTube il raggiungimento dell'obiettivo rappresenta il coronamento di un viaggio iniziato qualche tempo fa: "Qualche anno addietro abbiamo preso una grande decisione qui in YouTube. Mentre tutti erano concentrati a quante visualizzazioni poteva raccogliere un video, abbiamo pensato che la quantità di tempo trascorso a guardare un video fosse un modo decisamente migliore per capire il gradimento dello spettatore. Non si trattava di una cosa facile, ma pensavamo che ci avrebbe aiutato a rendere YouTube un posto più coinvolgente per i creatori e per i fan".

E si tratta di un risultato che inevitabilmente continuerà a spostarsi in avanti nel corso del tempo, dal momento che YouTube è la piattaforma video predominante sul web e su di essa si concentrano e continuano ad aggiungersi sempre più utenti e sempre più autori/creatori di contenuti, ai quali YouTube riconosce il merito: "E' un traguardo che appartiene a tutti voi, l'audience globale che si sintonizza ogni giorno e i creativi che hanno reso YouTube quella fonte di informazione originale, sorprendente e senza limiti che è diventata".