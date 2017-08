Xiaomi Carnival oggi su GeekBuying! Fino al 50% di sconto sui device del produttore

Il portale di e-commerce GeekBuying ha organizzato per oggi, 16 agosto, una giornata di sconti sui prodotti Xiaomi, una delle compagnie più rinomate fra quelle cinesi che si occupano di tecnologia. Xiaomi Carnival consente di sfruttare sconti fino al 50%, risparmiando un massimo di 200 dollari per i prodotti più convenienti. La selezione di dispositivi che partecipano all'iniziativa è enorme, e può essere consultata a questo indirizzo.

I prodotti cinesi sono spesso quelli dal miglior rapporto qualità-prezzo. Qualche anno fa acquistare un dispositivo proveniente dall'Estremo Oriente era quasi un affronto, anche perché la qualità costruttiva e delle componenti integrate non era il massimo: il touchscreen funzionava solo quando voleva, gli assemblaggi erano fatti in maniera approssimativa, il design e i materiali erano di basso livello. La situazione è oggi cambiata in maniera drastica e fra i produttori che hanno seguito in maniera più evidente il miglioramento di qualità c'è Xiaomi.

Xiaomi ha iniziato a farsi conoscere con i suoi smartphone, realizzati con un'elevata attenzione ai particolari e caratterizzati dalla ROM custom MIUI. Fra i prodotti più interessanti dell'offerta citiamo Xiaomi Redmi 4A, Mi Max 2 (da 6,44 pollici!), Redmi 4X o Mi 5S Plus, che vengono spediti tutti dal magazzino italiano a prezzi piuttosto concorrenziali grazie alle offerte odierne. Ma Xiaomi non è più solo smartphone, con il suo portafoglio di prodotti che prevede anche gadget smart di ogni tipo, come portatili, TV box, aspirapolvere, purificatori d'aria, e oggetti per la smart home.

Il portale realizzato appositamente per Xiaomi Carnival consente di navigare in diverse sezioni, accessibili attraverso le tab che si trovano nella parte alta della schermata. Qui si può accedere alle varie scontistiche, del 50%, di 60, 100 o 200 dollari, o alle sezioni Mi Home Cinema, Mi Smart Home Tech, Mi Smart Gadgets, Mi Travel Supplies. Per ogni sezione potete infine consultare i prodotti presenti nei vari magazzini europei, fra cui quelli italiani, spagnoli e tedeschi. Se volete dare un'occhiata non dovete fare altro che indirizzare il browser a questa pagina!

Vi ricordiamo che i prodotti Xiaomi non sono venduti ufficialmente nel nostro paese, quindi potrebbero non essere compatibili con gli standard italiani. Vi consigliamo di informarvi su ogni singolo prodotto prima di effettuare l'acquisto per evitare spiacevoli inconvenienti.