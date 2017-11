Xiaomi, 3 smartphone e 1 TV box in offerta su Lightinthebox: ecco i prezzi

Xiaomi non è più una società che ha bisogno di presentazioni. Si tratta di un produttore cinese noto soprattutto per gli smartphone, ma che negli ultimi anni ha iniziato ad espandere la propria line-up di prodotti verso diverse categorie. Oltre al mobile si occupa di gadget per la casa, sistemi di illuminazione, indossabili per il fitness, ed anche piccoli mezzi per il trasporto personale, oltre ad action cam e droni radiocomandati. Il portale di e-commerce Lightinthebox propone attualmente quattro dispositivi Xiaomi a prezzi molto interessanti. Ve li proponiamo di seguito.

Xiaomi REDMI NOTE 5A - Compralo su Lightinthebox Prezzo: €91.04



Xiaomi REDMI NOTE 5A è uno smartphone entry-level con display da 5,5 pollici a risoluzione HD. Utilizza una piattaforma hardware di fascia bassa, con un comparto memorie basato su 2 GB di RAM e 16 GB di storage. Supporta il Dual SIM ed è compatibile con la banda B20.

Xiaomi MI NOTE 3 Blu - Compralo su Lightinthebox Prezzo: €300.64



Xiaomi MI NOTE 3 è uno smartphone di fascia media, con un invitante prezzo di listino. Utilizza un processore Snapdragon 660 con 6 GB di RAM e 64 GB di storage in questa variante. Anche su questo modello troviamo il supporto per la banda B20, mentre il display è un Full HD da 5,5".

Xiaomi MI NOTE 3 Nero - Compralo su Lightinthebox Prezzo: €326.42



Xiaomi MI NOTE 3 viene proposto anche nel colore nero, oltre che nel colore blu di cui abbiamo parlato poco sopra. In questa versione che propone il portale di e-commerce troviamo la stessa piattaforma hardware e la stessa batteria da 3.500 mAh. Lo storage diventa invece di 128 GB.