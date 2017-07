WhatsApp sotto il fuoco della censura cinese

Nei giorni scorsi molti utenti di WhatsApp in Cina non sono più stati in grado di inviare foto e video e, in alcuni casi, nemmeno messaggi testuali. E' l'effetto della famigerata Great Firewall, il sistema di controllo censorio in vigore nel Paese, che si è abbattuto sul popolare servizio di messaggistica in tempo reale.

WhatsApp era l'ultimo servizio di Facebook che ancora poteva funzionare nel paese della Grande Muraglia, dal momento che il social network e Instagram sono stati bloccati già tempo fa. Il motivo preciso per cui anche WhatsApp sia stato oscurato non è chiaro, ma è probabile che si tratti delle conseguenze derivanti dalla regolamentazione cinese che prevede che tutte le società estere che operano nel Paese conservino in loco i propri dati e Facebook attualmente non opera e non ha progettato la costruzione di un datacenter in Cina.

Il New York Times riporta la dichiarazione di Nadim Kobeissi, della società Symbolic Software: "Secondo le analisi che abbiamo condotto sull'infrastruttura di WhatsApp sembra che la Great Firewall stia imponendo una censura che prende di mira precise funzionalità". Per ora WhatsApp non ha rilasciato alcun commento. E' comunque improbabile che gli utenti possano sentire la mancanza di Whatsapp in Cina, dal momento che nella zona è molto più diffuso WeChat della società cinese Tencent.

Ricordiamo che in Cina anche i servizi di Twitter, Google e Gmail sono inaccessibili.