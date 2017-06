Vota il produttore di periferiche per il gaming che preferisci

Reduci dal Computex di Taipei è evidente come il tema portato avanti dalla maggior parte delle aziende impegnate nel settore dei componenti per PC sia quello del gaming. Sempre più utenti si avvicinano all'universo del gioco su PC e ogni giorno vengono promosse nuove soluzioni che rendono l'esperienza del giocare su PC sempre più interessante e appassionante.

Vogliamo capire quali siano i marchi più apprezzati nel settore dei componenti per PC e per questo motivo vi chiediamo un paio di minuti di tempo per compilare questo semplice sondaggio:

sondaggio brand per gaming PC 2017

Sono presenti 12 categorie di prodotto, dalle schede madri ai sistemi di raffreddamento a liquido passando per SSD e periferiche di gioco: per ciascuna potete esprimere la vostra preferenza su quale sia il marchio preferito. Al termine del sondaggio raccoglieremo tutti i dati, rendendoli pubblici all'interno di un articolo nel quale analizzeremo e commenteremo le vostre preferenze in termini di brand per il gaming.

Il sondaggio è ovviamente anonimo, non collegato ad indirizzo email o altro dato sensibile. Grazie sin d'ora per la vostra disponibilità e buon voto!