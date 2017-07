Vlogger salutista si avvelena in diretta su internet

La vlogger (chi fa principalmente video blog) salutista cinese nota come Zhang ha masticato una pianta che non avrebbe dovuto mordere, il tutto in diretta durante una delle sue "live" su YouTube, finendo in ospedale per le necessarie cure mediche. In questo caso si è trattato di un errore, e non di una sceneggiatura mal congegnata finita in maniera tragica come nel caso della coppia del Minnesota di cui vi avevamo parlato nel fine settimana.

Zhang si è filmata mentre intendeva mangiare una grossa foglia di Aloe Vera - i cui benefici comunque vengono solitamente assunti in altre modalità - tuttavia la foglia a cui ha dato i primi morsi apparteneva ad una Agave Americana. Si tratta di una pianta particolarmente velenosa e nociva per l'uomo se assunta cruda, dalle fattezze simili all'Aloe Vera: in seguito all'errore, ormai compiuto, Zhang ha iniziato a commentare il sapore incredibilmente amaro della foglia.



Un fotogramma estratto dal livestream

La vlogger ha quindi cercato di rimettere quanto ingurgitato, mostrando comunque i primi segni di malessere durante il livestream, che è stato prontamente chiuso perché la sua protagonista si potesse recare in ospedale. I primi rapporti sono positivi, con Zhang che sembra essersi ripresa da quanto provocato dall'errore immortalato e riportato prontamente da The Independent. Un errore che rientra all'interno di un fenomeno che sta spopolando in Asia.

Zhang sta puntando ad avere successo all'interno di una delle "nuove professioni" più promettenti in Cina. Come sottolineato in passato da Forbes, le web star asiatiche hanno iniziato a generare enormi fatturati semplicemente compiendo operazioni di tutti i giorni di fronte alla videocamera, fra cui cibarsi o assaggiare piante con proprietà benefiche. Un'attività che non solo produce ricchezza ai diretti interessati, ma che è capace di rinfoltire anche business di grandi dimensioni.

Un esempio è Alibaba, uno dei più grandi nomi dell'e-commerce in tutto il mondo gestito dal genio visionario Jack Ma. La società ha ammesso che il segreto del suo successo e dei suoi numeri in perenne crescita sta proprio nelle celebrità del web, che propongono prodotti venduti dal portale di e-commerce. In questo modo guadagnano tutti: l'utente che si "diverte" guardando i video e scoprendo nuovi prodotti da acquistare, il vlogger ed, infine, anche il rivenditore finale.