Vendite folli di agosto da Geekbuying grazie all'accordo con PayPal. Sconti fino a 50$

Il famoso portale di vendite online Geekbuying ha raggiunto una collaborazione con PayPal, l'ormai onnipresente servizio di pagamento online, permettendo agli utenti di acquistare alcuni prodotti selezioni con forti sconti per tutto il mese di agosto. In questo caso tantissimi i prodotti posti a sconto con la possibilità di ottenere sconti da 5$ per prodotti venduti a 100$, 10$ per prodotti venduti a 199$ ma anche 20$ per prodotti da 299$, 30$ per prodotti da 399$ e fino a 50$ per prodotti venduti a 499$ direttamente a questa pagina del portale. In questo caso per ottenere il coupon promozionale per avere lo sconto sarà necessario condividere il prodotto tramite i pulsanti presenti sulla pagina del portale.

In questo caso possiamo trovare ad esempio lo ZTE Nubia Z17 che con il suo display da 5.5 pollici dalla risoluzione Full HD con 403ppi ma soprattutto di tipo Bezel ossia senza alcuna cornice nelle parti laterali, l'ultimo processore Snapdragon 835 con clock da 2.45GHz, GPU Adreno 540, ben 8GB di RAM ed uno storage interno da 128GB. A tutto questo viene aggiunto anche un comparto multimediale con una doppia fotocamera al posteriore con sensori da 23MP e da 12MP per scatti di alta qualità. Oltretutto per quanto riguarda la fotocamera anteriore lo smartphone possiede un sensore da 16MP per scatti di qualità anche in questo caso. Presente Android 7.1 Nougat che dunque garantisce la massima espressione di Android come sistema operativo.

Lo ZTE Nubia Z17 viene venduto per l'occasione a 549.99$ con uno sconto di 50$ direttamente a questa pagina dove è possibile anche ottenere maggiori informazioni in merito alla spedizione e alle specifiche del prodotto.

Presente anche il nuovo OnePlus 5 nella sua versione con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Abbiamo visto come il nuovo prodotto dell'azienda cinese possegga specifiche tecniche di primissimo ordine un corpo realizzato completamente in alluminio dallo spessore di soli 7,25 mm. La presenza dello Snapdragon 835 coadiuvato da 6GB di RAM, da un display Optic AMOLED da 5.5 pollici quindi uno storage interno da 64GB non espandibili ed un comparto multimediale con doppio sensore al posteriore costituito da una cam classica da 20MP ed una in teleobiettivo da 16MP rispettivamente con apertura focale da f/1.7 e f/2.6. A tutto questo si aggiunge anche la presenza di una batteria da 3.300 mAh che grazie anche alla tecnologia Dash Charge permetterà di ottenere la ricarica per un giorno in soli 30 minuti.

Il nuovo OnePlus 5 nella versione Slate Grey viene venduto al prezzo di 509.99$ con uno sconto di 50$ che potrà essere ottenuto realizzando la condivisione del prodotto direttamente dalla pagina della promozione.

Sempre nella promozione degli sconti di agosto presenti anche altri prodotti decisamente interessanti come:

Molti altri prodotti potranno comunque essere acquistati ad un prezzo decisamente interessante e scontato rispetto al classico di listino. Potete trovarli direttamente sul portale di Geekbuying a questo indirizzo.