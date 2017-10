Veicoli a guida autonoma, una mappa ti mostra le città che già sfruttano questa tecnologia

Spesso si viene a conoscenza che alcune delle principali città a livello mondiale vengono scelte dai produttori di veicoli dotati di guida autonoma, come ambienti dei loro test, al fine di vedere come questi mezzi indipendenti riescano ad interagire con la gente e con le situazioni della vita quotidiana: i ricercatori di Bloomberg Philanthropies e quelli dell'Aspen Institute hanno stretto una collaborazione al fine di pubblicare la "The Global Atlas of Autonomous Vehicles in Cities", o meglio una mappa su scala mondiale delle città dove attualmente sono operativi varie tipologie di mezzi a guida autonoma, come ad esempio taxi, droni o semplici mezzi destinati alla movimentazione di pacchi e merce in generale.



La navetta Harry 00 per il servizio pubblico di mobilità on-demand presso le aree pedonali e strade vicino al Victoria Olympic Park di Londra

Secondo la mappa, 53 città stanno testando, o sono in procinto di iniziare, servizi destinati ai propri cittadini basati su mezzi completamente autonomi: 35 di queste città tra cui San Francisco, Austin, Nashville, Washington, Parigi, Helsinki e Londra hanno già operativo almeno uno di questi progetti; le restanti 18 città, come Los Angeles, Tel Aviv, Buenos Aires e Sao Paulo, stanno ancora valutando come approcciarsi a questo nuovo settore di servizi ai propri cittadini.

Circa un anno fa, l'ex sindaco di New York City Michael Bloomberg aveva già iniziato a parlare di veicoli a guida autonoma tra le strade della propria città: "L'avvento di automobili autonome è uno degli sviluppi più emozionanti che mai avvengano alle città", ha detto Bloomberg all'epoca "E se i sindaci collaborano tra loro e con partner del settore privato, potranno migliorare la vita delle persone in modi che attualmente possiamo solo immaginare oggi".

Segnale di allerta veicoli autonomi in quel di Helsinki

(ma non dovrebbe essere il veicolo a stare attento?)

Grandi aziende sempre di più investono capitali in sviluppo e start-up mirate a proseguire in questo settore, come fatto ad esempio da Toyota con i sensori laser LIDAR costruiti dalla Luminar, una startup della California di Portola Valley, che in pochi anni ha ricevuto finanziamenti per 36 milioni di dollari.

Ad ogni modo, la guida autonoma sicuramente è uno di quei settori nel quale di anno in anno vedremo grossi passi in avanti, ed anche se attualmente nelle prime fasi di sviluppo, con l'enorme quantità di denaro che viene riversato in questo settore sembra ragionevole supporre che lo sviluppo di queste tecnologie sarà su scala esponenziale. Per maggiori dettagli, con la possibilità di vedere in ogni singola città i progetti attualmente attivi o quelli in fase di studio, vi rimandiamo alla mappa dove poter tenere sotto controllo tutti i progetti di veicoli a guida autonoma, non solo su strada ma anche per aria e via acqua.