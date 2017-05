Userfeeds vuole combattere le fake news con la tecnologia blockchain

Userfeeds è una startup nata da poco impegnata nello sviluppo di una piattaforma che basandosi sulla tecnologia blockchain possa combattere la diffusione delle cosiddette fake news, offrendo un incentivo economico per la classificazione dei contenuti genuini.

La società ha sede a Varsavia, ed è stata fondata da Maciej Olpinski, che ha già lavorato per Google e YouTube, e Greg Kapkowski, ingegnere e titolare di alcuni brevetti relativi ad algoritmi di aggregazione dei metadata. Quest'ultimo occupa il ruolo di CTO, mentre Olpinski è il CEO della società. Userfeeds è riuscita a raccogliere 800 mila dollari di finanziamento da BlueYard Capital, da Fred Ehrsamh (cofondatore di Coinbase) e Piotr Smolen (Dataventures).

I sistemi di ranking e scoperta dei contenuti attualmente in uso sulla rete si basano in maniera preponderante sui like, sulla condivisione dei link e su meccanismi di upvote: nei mesi scorsi il problema delle fake news ha dimostrato come questi sistemi siano fondamentalmente inaffidabili, poiché gli algoritmi su cui si basano possono essere facilmente tratti in inganno da bot o da realtà appositamente dedite alla pubblicazione di notizie fasulle, il tutto allo scopo di orientare l'opinione pubblica grazie alla grande potenza di fuoco della condivisione tramite social media.

Userfeeds intende invece "applicare i principi e i metodi di Ethereum per creare una rete di contenuti trasparente e pubblicamente verificabile e algoritmi di ranking che usino token digitali come segnali di classificazione". In altri termini, ciò significa creare un percorso di verifica per i contenuti usando la tecnologia Blockchain.

Userfeeds Engine, la prima concretizzazione delle idee della startup, permetterà agli utenti, sviluppatori ed editori di allestire classifiche personalizzate che possano produrre risultati di ricerca, feed di informazioni, sistemi di raccomandazione, elenchi "top-10" e via discorrendo. La piattaforma aprirà inoltre nuovi modelli di business per editori e sviluppatori di app che potranno muoversi al di fuori dei modelli pubblicitari e ad abbonamento.

La tecnologia blockchain, nata inizialmente come un meccanismo per consentire la creazione di una moneta digitale (Bitcoin è la più famosa), si sta dimostrando in realtà molto versatile e foriera di grandissime potenzialtà. Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha dalla sua la capacità di poter supportare la creazione di applicazioni decentralizzate (dapp, decentralized app) che potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui in futuro funzionerà la rete. Non è un caso che negli scorsi mesi la formazione della Enterprise Ethereum Alliance abbia visto la partecipazione di grossi nomi del mondo tecnologico (tra cui Intel, Microsoft, Accenture) e finanziario (J.P.Morgan, Santander, UBS, per citarne alcune).