USA, è confermato: gli ISP potranno vendere a terzi le informazioni degli utenti senza consenso

Una maggioranza risicata ma sufficiente ad approvare la norma: con 215 voti a favore e 205 voti contrari, la camera dei Rappresentanti USA ha dato via libera alla risoluzione che annulla le regolamentazioni sulla privacy stabilite lo scorso anno dalla Federal Communication Commission, con le quali si richiedeva agli ISP di ottenere l'esplicito consenso dei clienti prima di poter procedere alla rivendita dei loro dati sensibili, come ad esempio lo storico di navigazione.

La risoluzione aveva superato con esito favorevole l'esame del Senato la scorsa settimana (anche in quel caso di stretto vantaggio con 50 voti a favore e 48 contrari) e ora proseguirà il suo iter verso il Presidente, che ha già fatto sapere di essere intenzionato ad apporre la firma per la conversione in legge.

Ajit Pai, neopresidente della FCC, ha espresso il proprio parere favorevole, affermando che la "FCC collaborerà con la FTC per assicurare che la privacy dei clienti sia protetta tramite un quadro operativo coerente e comprensvo". Una volta firmata dal Presidente, sarà sostanzialmente nelle mani della FCC e della FTC decidere fino a che punto potranno spingersi gli ISP.

La Electronic Frontier Foundation ha espresso il proprio disappunto sul voto, osservando che "se la proposta diventerà legge, società come Cox, Comcast, Time Warner, AT&T e Verizon avranno la libertà di sbirciare tra le ricerche dell'utente, vendere i suoi dati e vessarlo con pubblicità indesiderate. I consumatori si troveranno costretti a pagare una 'privacy tax' per affidarsi alle VPN se vogliono salvaguardare le proprie informazioni".

Dal settore dei service provider si è invece sollevata la considerazione che le regole di privacy precedentemente sancite dalla FCC non permettevano di poter competere ad armi pari con altre realtà come Google o Facebook, le quali sarebbero state le uniche ad avere la possibilità di vendere determinate informazioni. V'è però da sottolineare come gli ISP possano accedere ad una quantità e diversità di dati significativa, potendo conoscere dove un utente si trovi, con chi stia comunicando e cosa stia comunicando: tutte informazioni che, con l'approvazione della risoluzione, possono essere potenzialmente vendibili a terzi.

E' inoltre opportuno osservare che in molte aree geografiche degli USA la popolazione non dispone di molta possibilità di scelta per gli ISP di banda larga, una situazione che va quindi a ridurre la possibilità di una concorrenza basata sull'attenzione alla privacy.