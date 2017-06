Uomo condannato a risarcire oltre 4.000 franchi per aver messo un ''Mi Piace'' su Facebook

Facebook, il social network più famoso al mondo, può anche decretare una condanna per diffamazione con risarcimento. E' quanto realmente accaduto in Svizzera ad un uomo quarantacinquenne che si è visto recapitare un avviso per diffamazione dopo che lo stesso aveva posto alcuni "Mi Piace" sul portale di Menlo Park. L'episodio risale al 2015 ma la sentenza è stata emessa solamente nella giornata di ieri dal Tribunale di Zurigo e ha chiaramente subito creato scalpore soprattutto per gli oltre 4.000 franchi, più di 3.600 euro, che il condannato dovrà pagare.

L'incauto svizzero aveva posto alcuni "like" a diversi post che altri utenti avevano pubblicato sul Social Network blu. Il problema si è venuto a creare per il contenuto fortemente "razzista" e "fascista" del post al quale il quarantacinquenne svizzero aveva dichiarato la propria approvazione con il "Mi Piace". Il post riguardava alcune dichiarazioni di carattere diffamatorio nei confronti di Erwin Kesler, presidente di un'associazione animalista elvetica, e anche l'assenso a tali dichiarazione seppur non scritte direttamente dal condannato in questione hanno permesso al Tribunale di Zurigo di chiedere il pagamento della multa per diffamazione.

La sentenza parla chiaro: apporre assenso ad alcuni post diffamatori nei confronti di una terza persona pubblicati su qualsiasi social network, come Facebook in questo caso, contribuisce a diffondere la diffamazione stessa e dunque a rafforzare la dichiarazione rendendola ancora più accessibile a tutti. Dunque attenzione quando apponete anche un semplice "Mi Piace" su di un post pubblicato sui social perché potreste incorrere in sanzioni salate.