Unicode 10.0.0: in arrivo 56 nuove emoji tra pretzel, vampiri e teste che esplodono

Torniamo a parlare di emoji ossia le famose faccine che in molti ormai utilizzano nei propri messaggi. Torniamo a parlarne perché l'Unicode Consortium ha presentato la nuova versione 10.0.0 e con essa ben 56 nuove emoji che potranno essere utilizzate insieme alle già presenti arricchendo il catalogo già ben equipaggiato. Chiaramente il fatto che siano stati approvati significa che gli stessi potranno essere inseriti in tutti i sistemi operativi che siano essi di Apple, di Android o di qualsiasi altra azienda produttrice che deciderà di utilizzarli.

In questo caso dunque il codice si arricchisce di nuove "faccine", ben 56 per la precisione, tra le quali alcune divertenti o utili come quelle con il simbolo del Bitcoin o magari quella con la testa che esplode a significare mal di testa o confusione mentale. Non solo perché sono presenti anche una nuova faccia che vomita che secondo gli autori vuole significare dissenso e disgusto e non tanto qualche malattia in corso. Ci sono poi novità con le emoji del pretzel, il tipico pane tedesco o anche il vampiro, i broccoli, il sandwich. Le altre possono essere visualizzate per gli amanti delle emoji direttamente nel portale di Emojipedia che specifica anche il significato di ogni nuova faccina.

Solitamente sappiamo che dall'approvazione al rilascio delle nuove emoji passerà comunque un po' di tempo. Parliamo di molti mesi ma è chiaro che nel frattempo tutti gli utenti potranno comunque utilizzare le emoji che sono state aggiunte con l'Unicode 9 e che in qualche modo possono risultare anche già abbastanza.