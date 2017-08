Una micro SD da 64 GB a 16,33 euro, Maze Alpha a 163 euro e cuffie Bluetooth a 10 euro su TomTop

Fra le offerte lampo e quelle accessibili via coupon ci sono dei prodotti proposti a prezzi molto interessanti su TomTop. Fra questi infatti uno smartphone di fascia bassa - Maze Alpha - con display senza cornici, un paio di cuffie Bluetooth e una scheda di memoria SanDisk da 64 GB ad un prezzo molto concorrenziale. Si tratta in tutti i casi di offerte lampo, ad eccezione dello smartphone che viene proposto in sconto grazie al codice coupon che riportiamo di seguito. Ecco le tre offerte. Importante: alcuni sconti sono a tempo determinato o ad esaurimento scorte, quindi potrebbero scadere in poche ore.



Maze Alpha a 158,23 Euro - coupon DSMALPHA

Nonostante il display da ben 6 pollici Maze Alpha può vantare dimensioni tutto sommato non eccessive. Grazie al design tri-bezel-less, infatti, è largo circa 8,25 centimetri e lungo quasi 16, e lo spessore è ridotto a 81 millimetri. Dimensioni quasi standard, con un peso che - però - supera i 200 grammi. È fra i pochi dispositivi a vantare un design così innovativo ad un prezzo democratico, quindi è ovvio che ci sia qualche compromesso. Sul fronte tecnico troviamo processore MediaTek Helio P25, 4 GB di RAM, 64 GB di storage e una batteria da 4.000 mAh, oltre ad una doppia fotocamera posteriore. Clicca qui per comprarlo.



Micro SD SanDisk da 64 GB a 16,33 Euro - offerta lampo

La Micro SD SanDisk da 64 GB a soli 16,33 Euro è un best-buy che può servire sin da subito, o quais certamente nel prossimo futuro. È un modello Class 10 con una velocità di trasferimento massima dichiarata di 100 MB/s. Garantisce la registrazione e la riproduzione di contenuti Full HD e veloci raffiche fotografiche, sia su smartphone che su tablet o macchine fotografiche tradizionali. È resistente ai liquidi, alle temperature estreme, agli urti e ai raggi X. Comprala qui.



Andoer LH-811 a 10,31 Euro - offerta lampo

Un paio di cuffie Bluetooth a 10,31 Euro? Sì, è tutto vero. Il modello Andoer LH-811 non vuole ovviamente sfidare i grossi nomi della categoria, ma a questo prezzo vuole essere una delle soluzioni più abbordabili in commercio favorendo i grossi volumi di vendita. E l'offerta lampo attuale di GearBest le rende ancora più succulente. Questo modello integra un lettore di MP3 via scheda di memoria micro SD, funzionalità di Radio FM e la possibilità di essere collegate ad una sorgente esterna via Bluetooth. Clicca qui per comprarle.