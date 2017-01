Un viaggio in ciascuno dei 50 stati americani: è la sfida 2017 di Mark Zuckerberg

Prima ha corso 365 miglia, poi ha imparato il mandarino cinese, non senza aver letto 25 libri ed infine ha costruito un'intelligenza artificiale per la propria abitazione: Mark Zuckerberg, CEO e fondatore di Facebook, si è impegnato nel corso di ognuno degli ultimi anni a portare avanti una sfida personale, condividendo pubblicamente il suo impegno all'inizio di ogni anno.

La sfida di Zuckerberg per il 2017 sarà quella di viaggiare per tutti e 50 gli Stati Uniti d'America, per incontrare ed ascoltare le persone di ogni parte d'America. "Il mio lavoro è quello di connettere il modo per dare voce a chiunque. Quest'anno voglio personalmente ascoltare molte più voci" ha dichiarato il numero uno del social network più famoso al mondo.

Il proposito di Zuckerberg è quello di capire personalmente come le persone vivono, lavorano e vedono il futuro nel concreto e nella vita di tutti i giorni: "Per decenni la tecnologia e la globalizzazione ci hanno resi più produttivi e più connessi. Ciò ha creato molti benefici, ma ha anche reso la vita più difficile per molte persone. Tutto ciò ha contribuito a un senso di divisione che non ho mai avvertito prima d'ora. Dobbiamo trovare un modo di cambiare le regole del gioco, così che tutti possano benefciarne".

Ascoltare in prima persona le esigenze, i desideri, le difficoltà e le aspirazioni della gente comune potrebbe rappresentare una strada per rendere Facebook una piattaforma migliore nel dare voce e spazio alle idee di chiunque, non solo di coloro i quali vivono sulle coste degli USA o lavorano nel mondo della tecnologia. Una recente indagine della Casa Bianca evidenzia che tecnologie come la robotica, l'intelligenza artificiale e le automobili a guida autonoma porteranno un miglioramento nella produttività e nelle efficienze, ma avranno come rovescio della medaglia una perdita di milioni di posti di lavoro, che potrebbero essere concentrati in quelle zone centrali degli Stati Uniti d'America, realtà che spesso i principali esponenti del mondo tecnologico non hanno mai visitato e non conoscono.

La sfida personale per il 2017 che Zuckerberg ha condiviso con la rete ha nuovamente sollevato speculazioni già precedentemente circolate secondo le quali il CEO di Facebook starebbe mirando ad un qualche tipo di impegno politico, addirittura alla poltrona di Presidente. Se Zuckerberg abbia davvero l'intenzione di avviarsi verso la carriera politica per ora non è dato sapere, quel che è certo è che la sua posizione lo mette giocoforza nella condizione di dover agire come una entità politica, sicuramente molto di più di quanto altri imprenditori di pari livello già non facciano.

Possiamo però azzardare un'ipotesi per la personal challenge del prossimo anno: che il buon Zuckerberg dopo aver conosciuto un po' più da vicino la realtà Americana voglia spingersi anche oltreoceano per comprendere un po' meglio usi, costumi, abitudini, attitudini e modi di pensare diversi da quelli del cittadino a stelle e strisce?