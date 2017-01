Uber Movement mette a disposizione delle città i dati di traffico

Non è raro che Uber venga spesso visto come una minaccia da amministrazioni locali e associazioni dei tassisti, per non parlare di questioni legali ancora in sospeso in varie città e aree del mondo e veri e propri divieti in alcuni Paesi.

E' però di poche ore fa l'annuncio di un'iniziativa che potrebbe rendere Uber più interessante proprio per le amministrazioni locali. La società di ridesharing sta infatti preparando il nuovo sito web Uber Movement, tramite il quale offre e condivide informazioni e dettagli sul traffico di varie città, che possono essere usate per ottimizzare e migliorare i servizi di trasporto pubblico.

Le informazioni che Uber raccoglie ogni giorno dalla sua flotta di veicoli le permettono di generare tempi di percorrenza precisi ed affidabili, che possono essere confrontati tra loro per valutare come il traffico veicolare si modifichi in diverse ore del giorno, oppure tra giorni del mese o ancora tra diversi periodi dell'anno.

Per ora i dati disponibili riguardano le città di Manila, Melbourne e Washington DC, ma Uber ha intenzione di rendere disponibile il prima possibile le informazioni di altre grandi città del mondo. Si tratta di una mossa abbastanza inusuale per una società che normalmente è sempre stata piuttosto ritrosa a condividere informazioni.

"Negli ultimi sei anni e mezzo abbiamo imparato molto sul futuro della mobilità urbana e su ciò che significa per le città e per le persone che vi vivono. Abbiamo visto come un maggiore accesso al trasporto e l'uso di vetture private per il bene comune possa cambiare in meglio sia dove e come viviamo. Speriamo che Uber Movement possa gocare un ruolo nell'aiutare le nostre città a crescere in un modo che funzioni per tutti" si legge sul blog di Uber.

Uber Movement può comunque rappresentare una mossa strategica molto importante per Uber, che potrebbe così riallacciare rapporti più amichevoli con le amministrazioni locali. E' raro, infatti, che le città possano disporre di un insieme di dati così vasto e, soprattutto, pronto all'uso.