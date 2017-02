Twitter vende l'hashtag #Sanremo2017 a TIM, e scoppia la polemica

Sta facendo molto discutere la scelta di Twitter di vendere l'hashtag #Sanremo2017 a TIM, con la polemica sul web che è iniziata nel corso del fine settimana. Mancano pochi giorni all'inizio della manifestazione canora italiana e l'hashtag è già diffusamente utilizzato sulla piattaforma di microblogging dell'uccellino azzurro, ma è chiaro che sarà da martedì prossimo a venire abusato milioni di volte durante le serate dell'evento annuale. Milioni di volte che vedremo il logo TIM.

L'hashtag #Sanremo2017 è infatti seguito dal logo dell'operatore telefonico, una manovra naturalmente commerciale volta a promuovere il brand e che già Twitter ha utilizzato diffusamente in altre parti del mondo. In Italia non era mai successo per eventi così importanti e potrebbe essere solo l'inizio di una nuova strategia di monetizzazione da parte del colosso di Jack Dorsey, che da parecchio tempo ormai non naviga in buone acque dal punto di vista finanziario.

#Sanremo2017 diventa così una ghiotta opportunità per la società di Dorsey e per TIM, con l'operatore telefonico che comparirà in maniera poco etica, secondo alcuni, all'interno di tutti gli hashtag che riguardano e che riguarderanno la manifestazione musicale italiana. Sanremo deve ancora iniziare ma non sono mancati gli insorti, e c'è già chi propone di boicottare #Sanremo2017 e usare #Sanremo17, "così non esce il logo", si legge su La Repubblica.

Fra questi, come scrive il sito del quotidiano, Ernesto Carbone, il deputato dem alla base della proposta di boicottaggio: "Bisognerebbe avere più consapevolezza nel web. Spesso facciamo pubblicità, regaliamo i nostri dati inconsapevolmente. Non è solo un problema di norme, ma soprattutto culturale", ha cinguettato. Di tutt'altro parere Emanuele Fiano, sempre del PD, che consiglia a tutti di "abituarsi allo strapotere dei social", e "le aziende che fanno comunicazione che non possono fare altro che adeguarsi".