Twitter raddoppia il numero di caratteri dei tweet a 280

Twitter ha iniziato a testare un nuovo tipo di tweet con limite massimo impostato a 280 caratteri, una nuova manovra che rivoluziona la caratteristica fondamentale che ha contraddistinto da sempre il servizio rispetto alle altre piattaforme social. Una piccola percentuale dei 330 milioni di utenti ha da martedì la possibilità di pubblicare tweet più lunghi rispetto al passato, mentre tutti gli utenti possono visualizzare sin da oggi questa nuova tipologia di contenuti nella propria timeline.

Il test è esteso in tutto il mondo, ad eccezione dei post in lingua giapponese, cinese e coreana che non utilizzano le lettere e che quindi sono raramente limitati dalle restrizioni vigenti fino ad oggi. Sin dagli albori, undici anni fa, una delle basi di Twitter è stato proprio il limite dei 140 caratteri per ogni singolo contenuto. Dallo scorso anno la società ha escluso nel computo dei caratteri foto, sondaggi e citazioni, ma le restrizioni nei caratteri sono sempre state un punto fermo.

Sarà da vedere quale sarà la reazione dell'utenza del servizio, che ha storicamente mal digerito i piccoli cambiamenti effettuati in precedenza. La brevità dei contenuti è sempre stata vista come uno dei pochi punti di forza di Twitter nei confronti della più verbosa concorrenza, e la stessa compagnia sa che raddoppiare i limiti potrebbe generare un malcontento diffuso da parte dell'utenza storica. Aliza Rosen ha però suggerito che il cambiamento verrà accettato da tutti.

"Capiamo che quelli che utilizzano Twitter da anni potrebbero essere coinvolti emotivamente con il limite dei 140 caratteri, e anche noi lo siamo", ha dichiarato. "Ma abbiamo provato questa novità e abbiamo già visto quali poteri dà, e ci siamo innamorati di questa nuova limitazione". Gli utenti con accesso anticipato alla funzionalità sono stati scelti in maniera casuale, e non è stato ancora annunciato quando la novità verrà espansa a tutti.

Rosen ha inoltre dichiarato: "Sebbene siamo fiduciosi del vostro responso e dell'impatto positivo che avrà questo cambiamento vogliamo provarlo prima su un piccolo gruppo di persone in modo da decidere quando lanciarlo per tutti". Il limite era stato scelto agli albori perché ci si aspettava che fra i veicoli per inviare i tweet ci fossero i messaggi di testo (con limite di 160 caratteri), pattuendo un massimo di 140 caratteri per lasciare spazio anche al nome utente.