Twitter pensa alla trasmissione di video live 24:7

Twitter ha in serbo interessanti novità per quanto riguarda lo streaming di video live: la società ha infatti intenzione di trasmettere contenuti sportivi, notiziari e intrattenimento per 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. E il CFO e COO della società, Anthony Noto, a rivelarlo a BuzzFeed.

"Stiamo lavorando su moltissime cose, c'è molto in programma" ha dichiarato Noto, che tuttavia non ha specifcato da quando Twitter sarà in grado di trasmettere contenuti in maniera ininterrotta. Secondo quel che racconta Noto l'esperienza che l'utente potrà fare dovrebbe essere simile alla visione di quei canali televisivi all-news, che restano più come "sottofondo" ad altre attività e richiamano l'attenzione dello spettatore solo in quei momenti in cui trasmettono qualcosa di suo specifico interesse.

E' possibile, comunque, che qualche dettaglio in più venga rivelato la prossima settimana in occasione di NewFronts, appuntamento annuale durante il quale le reti televisive mostrano i propri contenuti agli inserzionisti pubblicitari. Twitter presenzierà per la prima volta all'evento e potebbe introdurre qualche novità proprio in quella occasione.

Le rivelazioni sulla strategia live video di Twitter seguono (coincidentalmente?) la sconfitta della piattaforma di micro-blogging nella guerra al rilancio con Amazon per accaparrarsi i diritti per la trasmissione delle partite del giovedì sera della NFL. Lo scorso anno Twitter era riuscita ad assicurarsi, per 10 milioni di dollari, i diritti per la trasmissione delle partite sulla propria piattaforma, ma Amazon con un'offerta di 50 milioni di dollari è riuscita a conquistare i diritti per questa stagione infliggendo un duro colpo al rivale.

Noto tuttavia ritiene che l'aver proposto lo scorso anno i contenuti sportivi della NFL ha permesso a Twitter di dimostrare di avere serie intenzioni per quanto riguarda il mondo dei video, nonché di convincere il pubblico di avere a disposizione una piattaforma in grado di supportare milioni di spettatori.