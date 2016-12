Twitter pensa ad introdurre la possibilità di modificare i tweet

Il CEO di Twitter, Jack Dorsey, sta effettuando una sorta di sondaggio tra gli utenti del servizio per capire che genere di funzionalità o modifiche vorrebbero veder introdotte nel corso del prossimo anno.

Se nell'epoca della post-verità qualche utente ha simpaticamente segnalato la possibilità di introdurre un sistema automatizzato di verifica, così che possano essere pubblicati solamente i tweet contenenti fatti comprovati, la funzionalità più ovvia che molte persone vanno richiedendo è quella di modificare i tweet inviati sulla piattaforma di microblogging.

@michaelpachter I'm listening. And what do you want from edit? Quickly fix mistakes or edit anytime? — jack (@jack) 29 dicembre 2016

Dorsey sembra interessato alla proposta, anche se una funzione così apparentemente semplice sembra in realtà nascondere qualche piccolo ostacolo alla sua introduzione. E' infatti necessario un lavoro di sviluppo, perché come lo stesso Dorsey osserva è molto differente poter modificare il tweet per un periodo di tempo limitato dopo la sua pubblicazione, magari per correggere piccoli errori di forma o di battitura, o permetterne la modifica in qualsiasi momento si voglia.

@AnthonyQuintano edit mistakes quickly or edit anytime? Big dif in implementation. Latter requires change log as we're oft the public record — jack (@jack) 29 dicembre 2016

In quest'ultimo caso, infatti, si apre un problema sostanziale: cosa succede nel momento in cui qualcuno va a modificare un tweet pubblicato mesi addietro e che altri utenti hanno re-twittato? Potrebbero verificarsi casi spiacevoli di supporto ad una idea, considerazione o posizione completamente differente rispetto alla pubblicazione originaria.

Dalle reazioni di Dorsey comunque pare che la possibilità sia stata presa in considerazione internamente già da qualche tempo: insomma, il prossimo anno la possibilità di modificare i tweet potrebbe diventare realtà, anche se ad ora non è possibile immaginare in quale forma concreta.