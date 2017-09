Twitter, in test un client lite per connessioni mobile lente

La pratica di realizzare applicazioni mobile di piccole dimensioni e poco impattanti per connessioni mobile dalle prestazioni scadenti è una pratica piuttosto diffusa tra i colossi del web della levatura di Facebook o Google.

A loro si potrebbe ora aggiungere anche Twitter che ha recentemente confermato a TechCrunch di aver avviato una fase di test e sperimentazione nelle Filippine di una app nativa Android equivalente alla versione "lite" del proprio sito web. Nelle Filippine la connettività mobile è fatta di reti narrowband e sono piuttosto diffusi telefoni cellulari abbastanza essenziali e spartani, con poco spazio di storage: tutte condizioni che rendono l'app standard poco pratica.

La versione "lite" offre la maggior parte delle funzionalità fondamentali di Twitter e si concentra sul tagliare tutti i contenuti multimediali onerosi per la rete. La modalità "Data Saver", ad esempio, evita di mostrare foto e video a meno che sia l'utente a decidere di visualizzarle singolarmente. Secondo quanto riferito da Twitter questa modalità permette di consumare fino al 70% di dati in meno nel complesso. L'app occupa appena 3MB di spazio.

Come detto si tratta di un esperimento e non è chiaro ad ora se e quando l'app lite sarà resa disponibile anche in altri paesi. Quel che è certo è che una app in versione lite andrebbe a diffondersi in nuove aree (pensiamo le zone rurali di paesi fortemente popolati come India e Cina), riuscendo a raggiungere un pubblico che attualmente non prende nemmeno in considerazione di usare l'app standard e aiutando Twitter a risolvere l'annoso problema di allargare la propria base di utenti.

Le Filippine rappresentano un banco di prova interessante, laddove la maggior parte degli utenti fa uso di profili prepagati a consumo senza un pacchetto dati predefinito. L'accesso a Facebook, per esempio, è reso gratuito grazie ad una serie di accordi con gli operatori, ma si tratta comunque di una fruzione fortemente limitata. In questo senso Twitter potrebbe rappresentare un'alternativa conceta a Facebook grazie alla possibilità di condividere aggiornamenti brevi e concisi.