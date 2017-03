Twitter, in arrivo una versione a pagamento per i professionisti e i media

Una versione di Twitter a pagamento con funzionalità esclusive rivolte alle aziende, agli utenti con molti contatti ma anche ai media o ai brand. E' l'idea che da un po' sta attraversando la mente degli sviluppatori del social network che potrebbero implementare nuove risorse pronte ad essere sfruttate al massimo da chi con Twitter ci lavora. Parliamo chiaramente di nuove funzionalità come un'analisi più accurata delle notizie in timeline ma anche allerta in caso di condivisioni particolari o funzioni avanzate per i trend del momento.

La notizia sta circolando da qualche giorno in rete con l'apparizione, in gran segreto, di alcuni sondaggi proprio sulla piattaforma sociale per capire quanto realmente tale nuove funzionalità potrebbe risultare appaganti per gli utenti professionisti o magari per le aziende. E' palese come tale versione potrebbe risultare quanto mai di interesse per tutti i professionisti del settore che riuscirebbero a mirare i propri interessi nei confronti del proprio pubblico.

Scoop: Twitter is developing an 'advanced TweetDeck' that would be available for monthly subscription fee & feature a range of new features: pic.twitter.com/MlKw8xZlVS — Andrew Tavani (@andrewtavani) 23 marzo 2017

Al momento non si hanno informazioni specifiche su come l'azienda abbia intenzione di realizzare la versione Premium. Di certo sembra che gli sviluppatori potrebbero portarla su Tweetdeck piuttosto che nella versione Web in modo tale da riuscire ad ottenere un miglior risultato. L'idea di possedere uno strumento potenziato potrebbe risultare decisamente importante per i media che con Twitter hanno trovato una piattaforma immediata per esternare le proprie notizie. In questo caso il pagamento di un abbonamento renderebbe ancora più interessante l'uso del social network aprendo a nuovi sviluppi.