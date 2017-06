Twitter cambia look alla sua interfaccia grafica per tutte le piattaforme

Novità importanti in casa Twitter con il rilascio della nuova interfaccia grafica in arrivo nei prossimi giorni, se non già in uso, per tutte le piattaforme web ma anche per gli smartphone con Android e iOS. In questo caso il cambiamento di design è stato voluto dagli sviluppatori di Twitter per uniformare tutto il suo ecosistema e permettere agli utenti di avere sempre un'esperienza d'uso perfetta in qualsiasi piattaforma ci si trovi. In questo caso alcune modifiche, già presenti nell'applicazione per Android, sono state apportate anche all'app di iOS come anche in quella per il web e per tutti ora vi è l'accesso al profilo direttamente all'interno di un menu a scomparsa laterale facilmente accessibile.

Le novità sostanzialmente riguardano la grafica ma inevitabili sono anche alcune modifiche alla struttura del social network che permetterà ora un utilizzo migliore e più veloce. Come detto le modifiche maggiori sono state apportate al menu di accesso del profilo utente che ora appare realizzando uno swipe da sinistra o toccando la foto profilo dello stesso. In questo caso sono presenti vari sotto menu come il profilo, le liste ma anche i Momenti, gli Highlight e le varie sezioni delle impostazioni e della modalità notturna.

Graficamente sono state enfatizzati i titoli in grassetto per una migliore leggibilità come anche i contatori delle risposte, dei retweet e dei like che risultano con un design decisamente più morbido e soprattutto vengono aggiornati ora in tempo reale visualizzando l'aumento del numero delle interazioni con i contenuti di un determinato account. Da non dimenticare la novità su iOS per quanto riguarda il browser in-app sostituito da Safari View Controller che permette anche il blocco dei contenti e la comoda funzione Reader.

Ricordiamo che l'aggiornamento è in corso di rool out e arriverà su tutte le piattaforme come anche su Android, iOS, Tweetdeck ma anche Twitter Lite. In questo caso l'aggiornamento risulta essere lato server quindi gli utenti non dovranno fare altro che attendere i cambiamenti che arriveranno in modo del tutto automatico da Twitter. Il social network cerca di invogliare dunque gli utenti ad utilizzare la propria applicazione migliorando l'esperienza d'uso con un'interfaccia grafica decisamente più accattivante.