Twitter abbandona l'immagine di default con l'uovo. Il cambiamento per combattere gli utenti ''fake''

Da oggi Twitter cambia l'immagine di default assegnata ad ogni utente appena registrato. Addio all'ormai iconico "ovetto" bianco che dalla nascita del social network aveva accompagnato tutti gli utenti che non avevano assegnato alcuna immagine al proprio account. Era un segno distintivo anche quello che in molti lasciavano così volutamente scegliendo tra varie colorazioni di sfondo e che in qualche modo permettevano di non farsi riconoscere dagli altri utilizzando Twitter solo per una mera lettura della timeline.

Sono proprio questi utenti a creare i maggiori problemi a Twitter. Sì, perché la maggior parte di questi account senza foto profilo sono dei veri e propri account fasulli o comandati da un algoritmo specifico pronti a creare confusione, molestare gli altri utenti attivi o magari a divenire veri e propri troll con lo scopo di portare spam sul portale. L'ovetto bianco non è poi così candido come lo si potrebbe immaginare e anzi negli anni è divenuto simbolo di cattiveria.

Da qui la volontà da parte di Dorsey & Co. di cambiare l'icona di default abbandonando definitivamente l'uovo "malefico" per un'immagine più aggraziato che ponesse fine agli attacchi degli utenti malvagi. La nuova immagine sarà dunque un semplice profilo di colore grigio che rimanda alla neutralità sia per quanto concerne il sesso che per quanto riguarda l'etnia. Probabilmente nulla di eclatante per bloccare ogni tentativo di estremismo dei cosiddetti "troll del web" eppure la dirigenza Twitter asserisce che il cambiamento dell'immagine profilo rientra nell'elenco di una serie di provvedimenti che l'azienda sta rilasciando per tenere a bada gli utenti malevoli. Coloro infatti che non cambieranno l'immagine non potranno nascondere i messaggi o vi sarà l'impossibilità di creare un nuovo account se questo è stato sospeso.

"Abbiamo deciso che dovesse essere un'icona generica, universale, seria, inclusiva, slegata dal brand e temporanea" ha spiegato a Fast Company Jeremy Reiss, product designer di Twitter.