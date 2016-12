Turchia, social media sotto sorveglianza

Le autorità turche stanno conducendo indagini su circa 10 mila persone sospettate di aver sfruttato i social media a supporto del terrorismo. Si tratta di un'azione resa nota lo scorso sabato dal ministro degli interni turco e che rientra nel contesto di un'operazione più ampia, che ha messo in allarme parte dell'opinione pubblica e i Paesi occidentali.

La Turchia, che in questa fase si trova a dover affrontare ostilità su vari fronti (Curdi, militanti di sinistra e Stato Islamico) ha epurato oltre 100 mila persone a seguito del tentato colpo di stato accaduto lo scorso luglio. Si tratta di misure che il Paese ritiene necessarie per eradicare coloro i quali hanno supportato il colpo di stato così come altri terroristi. Alcuni Paesi Europei hanno però osservato come il presidente Erdogan stia sfruttando l'attuale stato di emergenza per soverchiare i dissidenti: sin dal tentativo di colpo di stato sono stati arrestati circa 140 giornalisti.

Il ministro dell'interno ha dichiarato che la lotta al terrorismo è stata portata avanti con determinazione nei social media: negli ultimi sei mesi le autorità hanno fermato 3710 persone a scopo di interrogatorio. 1656 sono state formalmente arrestate e 84 sono ancora sotto indagine; gli altri 1970 individui sono stati rilasciati, sebbene 1203 siano ancora strettamente monitorati.

I gruppi di salvaguardia della rete sottolineano come l'accesso ai siti social media come Twitter e Facebook sia di norma interdetto, ma la Turchia nega queste accuse e imputa i disservizi ai picchi di utilizzo dopo i bombardamenti. I blackout della rete sembrano tuttavia essere intenzionali, mirati in parte ad ostacolare la diffusione di immagini di propaganda contro il presidente Erdogan.