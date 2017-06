TomTop celebra i 13 anni dalla nascita con sconti e coupon: DJI Mavic Pro a meno di 855 Euro!

In occasione del tredicesimo anno dalla nascita il portale di e-commerce TomTop ha deciso di festeggiare con un'iniziativa molto particolare e interessante. È stata realizzata una landing page (accessibile da qui) in cui è possibile partecipare ad un contest con cui vincere diversi premi. Per farlo è necessario registrarsi al sito o effettuare il log-in se si è già clienti, e poi lanciare il giochino sullo stile "lucky draw". Premendo in qualsiasi momento sulla schermata verrà estratto un premio, fra "Punti" oppure coupon di diverso valore.

Sul sito si legge inoltre che "giocando al lucky draw" dopo aver piazzato un ordine del valore superiore o uguale ai 100 dollari è possibile "vincere regali in forma del tutto gratuita" (non abbiamo verificato direttamente questa funzionalità e ci affidiamo a quanto scritto sullo stesso portale). Sono inoltre parecchi gli sconti che il portale di e-commerce propone ai suoi utenti in occasione dell'anniversario, tutti suddivisi all'interno di cinque diverse categorie con nomi piuttosto creativi: Take themon!, Capture different vision, No more boring, Welcome home.

Il primo integra al suo interno gli sconti sugli smartphone, fra cui citiamo gli ottimi prezzi su LeTV Le Max 2 da 64 GB di storage, o lo Xiaomi Redmi Note 4, mentre nella seconda pagina troviamo droni e fotocamere, fra cui DJI Mavic Pro che viene proposto a meno di 855 Euro (che è un grandissimo prezzo per questo prodotto). Nella categoria No more boring troviamo invece prodotti relativi all'intrattenimento, come TV Box con telecomando, braccialetti per il fitness a meno di 20 Euro, wearable in generale e attrezzatura per palestra e svago.

Welcome home è invece la categoria dedicata agli oggetti per l'ambito domestico. Molto interessante anche l'ultima categoria intitolata 10% Discount Event, in cui tutti i prodotti presenti possono essere scontati con il coupon 10OFFANY. Il codice può essere sfruttato con smartphone, droni, fotocamere, set-top-box, accessori, hard-disk, tastiere e tutti i prodotti che trovate in questa pagina. Abbiamo provato a usare il coupon con altri prodotti, fra quelli presenti su TomTop, ma senza risultati, quindi bisogna accontentarsi della selezione del portale.

Per maggiori informazioni sull'evento vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale su TomTop.