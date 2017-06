Terza giornata di sconti su Geekbuying: offerte su smartphone, tablet e altro

"Prezzi imbattibili" su Geekbuying in occasione del quinto anniversario dalla nascita del portale di e-commerce. La compagnia offre diversi dispositivi a prezzi ridotti per celebrare l'evento, fra cui smartphone anche di produttori abbastanza conosciuti in occidente: fra questi troviamo prodotti Xiaomi con ROM Global, e altri marchi. Fra le offerte anche le sempre più ricercate TV Box, con prodotti che partono da prezzi molto interessanti per trasformare qualsiasi TV, anche con qualche anno sulle spalle, in Smart TV. Per saperne di più sugli sconti di Geekbuying e per scoprire tutte le nuove offerte >>CLICCA QUI<<. Di seguito, invece, puoi trovare una nostra selezione di alcuni prodotti delle due categorie.

Offerte dalle ore 10

Xiaomi Redmi 4A è un dispositivo low-cost che abbina una buona qualità costruttiva ad un prezzo di listino estremamente accattivante, il tutto in aggiunta ad un'esperienza d'uso fluida e reattiva grazie a MIUI 8. Il processore Qualcomm Snapdragon 425 viene abbinato a una batteria da 3.120 mAh e un display da 5 pollici a risoluzione HD, per un dispositivo che pesa solamente 131,5 grammi grazie alla scocca in metallo. Compralo qui a 84,78 Euro. Offerta limitata a 100 pezzi.

La Xiaomi Xiaofang IP Camera è un altro dei prodotti dal grande rapporto qualità-prezzo del produttore cinese, capace di abbinarsi all'app Mi Home per offrire una videosorveglianza di base all'interno di casa propria, del proprio ufficio o di qualsiasi ambiente interno. Offre registrazione in Full HD con zoom 8X digitale e obiettivo f/2.0 ad ampio angolo di visuale. Può visionare l'ambiente anche nelle ore notturne grazie alla modalità IR. Compralo qui a 17,75 Euro, offerta limitata a 60 pezzi.

Offerte dalle ore 12

R-TV Box Mini+ è uno dei primi modelli di set-top-box con il chip Rockchip RK3328 ed è capace di riprodurre video 4K con i codec VP9, H.265 e H.264. Il suo punto di forza è il prezzo, mentre sul fronte memorie troviamo 1GB di RAM e 8 GB di storage via eMMC. Non mancano lungo la scocca le porte USB (una USB 3.0), un card reader e una porta Ethernet, oltre ad una AV e una HDMI 2.0 per gestire la 4K a 60Hz. Comprala qui a 29,44 Euro, offerta limitata a 40 pezzi.

GitUp Git2P è una action camera che offre il supporto alla risoluzione 2K (2560x1440) a 30 fotogrammi al secondo e una modalità 4K in upscaling dalla risoluzione 2880x1440. Il sensore è un Panasonic MN34120 da 16 megapixel abbinato ad un obiettivo f/2.5 con angolo di visione da 90°, con i 60 fotogrammi al secondo garantiti alla risoluzione Full HD. Nella dotazione solo la fotocamera e un cavo USB per la ricarica: Comprala qui a 77,64 Euro. Offerta limitata a 50 pezzi.

Offerte dalle ore 14

Dal bel design e tascabile, la Power Bank di Xiaomi da 20.000 mAh può alimentare qualsiasi dispositivo mobile grazie alle sue due porte USB in uscita. Integra diverse protezioni per cortocircuito e sovraccarica, e grazie al rilevamento dinamico del carico può fornire la corrente adeguata a diverse tipologie di dispositivi, fra smartphone, tablet, computer portatili, anche Apple. Il costo è poi assolutamente invitante: Comprala qui a 25,97 Euro, offerta limitata a 100 pezzi.

Jumper EZbook 3 Pro è un computer portatile con processore Intel Apollo Lake N3450 e 6 GB di memoria RAM integrata. Lato storage troviamo una eMMC da 64GB espandibile, per un dispositivo che adotta un display LCD IPS Full HD da 1920x1080 pixel. Lungo la scocca troviamo diverse opzioni di connettività, fra cui una porta HDMI che consente di collegare un monitor esterno per la massima produttività. Compralo qui a 178,49 Euro, offerta limitata a 60 pezzi.