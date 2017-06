Tempi duri per i web influencer: stretta del governo contro gli spot sui social

Web influencer e Instagram, connubio perfetto. Chi utilizza o ha utilizzato solo per qualche istante, colto dalla curiosità, il servizio di condivisione foto e immagini, si sarà reso conto che al momento è una bolgia incontrollata di consigli, apparentemente disinteressati, su prodotti di varia natura. C'è la pagina dalle centinaia di migliaia di follower che propone unguenti magici e prodotti di ogni tipo, quella che invece piazza un orologio di lusso in bella vista all'interno di una scenografia studiata al millimetro. Le società hanno colto la palla in balzo sfruttando l'immagine dei cosiddetti web influencer per promuovere i propri prodotti, ma la pacchia potrebbe presto finire in Italia.

Nelle scorse ore è passato un ordine del giorno con il quale il governo si impegna a regolamentare l'attività dei web influencer, con l'obiettivo di rendere chiaro quando un prodotto viene promosso sotto il pagamento della società che lo produce o lo commercializza. A sollevare il problema era stata l'Unione Nazionale Consumatori attraverso un esposto all'Antitrust e una richiesta di intervento all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L'attività dei web influencer, si legge sull'ANSA, deve essere "regolata, permettendo ai consumatori di identificare in modo univoco quali interventi realizzati all'interno della rete internet costituiscano sponsorizzazione".

Ad aver presentato l'ordine del giorno è stato il deputato del PD Sergio Boccadutri, che ha ricevuto una risposta positiva dall'esecutivo che si impegna a regolamentare non solo i post su Instagram, ovviamente, ma anche tutti gli interventi del web (quindi anche Facebook, Twitter, blog) con finalità promozionali. Una novità già affrontata in altri paesi, come Gran Bretagna o Stati Uniti, per un intervento che intende mettere sullo stesso piano i "selfie prezzolati" alle pubblicità in TV, come sul web. Ed in effetti i piani non sono così separati, dal momento che le "web star" sui social possono contare su milioni di follower che seguono tutti i loro consigli.

"Il nostro obiettivo è avere regole chiare e condivise e che, accanto ad ogni foto sponsorizzata, compaia sempre una didascalia di accompagnamento che informi correttamente il fan del carattere promozionale del messaggio", ha dichiarato il Presidente della UNC Massimiliano Dona, che ha sollecitato il PD perché questa idea diventi legge. Ad oggi non è cambiato nulla, ma il governo potrebbe presto mettere una pezza su una situazione che sembra sfuggita di mano, con le novità che potrebbero cambiare drasticamente il panorama delle pubblicità sui social dove tutti gli spot dovranno essere chiaramente contraddistinti da quelli "normali" con una dicitura esplicita.