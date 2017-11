Tariffe ADSL e Fibra: cosa cambia con la fatturazione a 30 giorni

Dopo una forte battaglia che ha visto in campo il parlamento e l'AGCOM, i consumatori hanno ottenuto il ritorno alla fatturazione mensile per le tariffe ADSL, Fibra Ottica e per la telefonia mobile e non più dunque a 28 giorni. Quest'ultimo provvedimento aveva suscitato molto scalpore ed era stato valutato un aumento del costo medio annuo del 10% a causa dell'aggiunta di una mensilità dovuta ai giorni in più di fatturazione.

Sul ritorno alla classica fatturazione, SOS Tariffe, ha analizzato come cambieranno i prezzi dei vari provider rispetto a quanto accadeva con l'introduzione della tredicesima mensilità, il tutto per capire quanto realmente gli utenti finali potranno risparmiare dal provvedimento.

Tecnicamente sono state prese in considerazione le tariffe ADSL e Fibra Ottica che da febbraio 2016 a marzo 2017, periodo reputato al passaggio dai 30 ai 28 giorni, hanno visto un cambiamento, ipotizzando dunque il costo annuo delle tariffe attuali qualora a breve venissero rinnovate ogni 30 giorni. I risultati fanno vedere come le tariffe ADSL con fatturazione mensile permetterebbero di risparmiare mediamente circa il 6.4% ogni anno facendo passare la spesa media annua da 354 Euro a 332 Euro.

Non solo perché confrontando i prezzi delle ADSL odierne con quelli in vigore prima del passaggio alla fatturazione a 28 giorni è possibile notare un aumento in media del 10.1%. La tredicesima mensilità si fa dunque sentire e mediamente la spesa per ogni famiglia è aumentata di circa 31€ su base annua. Chiaramente se ad oggi si tornasse alla fatturazione mensile, e dunque ogni 30 giorni, i prezzi sarebbe diversi rispetto al passato a causa di variazioni di alcune condizioni delle tariffe stesse come il canone periodico, l'attivazione o il costo del modem obbligatorio. Ecco che il costo annuo medio salirebbe di 11€ rispetto a quanto avveniva qualche anno fa il quale comunque si manterrebbe inferiore rispetto a quanto pagato con la fatturazione a 28 giorni.

La fatturazione a 28 giorni ha portato solo guai? Secondo SOS Tariffe l'arrivo della tredicesima mensilità ha sì decretato un aumento del costo medio annuo per l'utente ma allo stesso tempo ha permesso di abbassare i prezzi di alcune offerte. Ecco che sebbene sia vero che si possa arrivare a pagare anche 518€ all'anno per una ADSL o Fibra ottica, contro i 408€ di prima, ma è anche vero che nel periodo precedente al passaggio alla fatturazione a 28 giorni si poteva spendere anche 269€ per l'offerta più vantaggiosa contro i 224€ che vengono invece pagati oggi.

Insomma dallo studio di SOS Tariffe si evince che approfittare delle nuove promozioni permette di ottenere importanti risparmi e le ulteriori modifiche dei contratti potranno garantire l'occasione per cambiare provider senza dover incorrere in gravose penali.