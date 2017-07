Tantissimi prodotti in forte sconto su GearBest grazie a questi coupon (Xiaomi Redmi 4X, Mi 5, droni DJI)

GearBest propone diversi prodotti in sconto con coupon che si attiveranno in diversi orari della giornata. Le offerte sono molto interessanti e riguardano alcuni modelli di smartphone e gadget Xiaomi, i più celebri droni di DJI, e anche qualche prodotto di brand meno famosi in Occidente, ma abbastanza interessanti, come Chuwi. Di seguito la lista delle offerte di GearBest. Importante: alcuni sconti sono a tempo determinato o ad esaurimento scorte, quindi potrebbero scadere in poche ore. Per inserire il codice coupon è necessario eseguire il log-in. Inoltre consigliamo di scegliere la spedizione Italy Express (7-15 giorni) per evitare eventuali sovrapprezzi in dogana.



Xiaomi Redmi 4X a 104,14 Euro - coupon FTRM4X (dalle ore 12)

Xiaomi Redmi 4X è uno degli smartphone low-budget più interessanti in assoluto perché abbina ad un prezzo di listino estremamente contenuto una batteria da 4.100 mAh. Sotto la scocca troviamo inoltre un processore parco nei consumi, lo Snapdragon 435 di Qualcoom, abbinato a 3GB di RAM e 32GB di storage. Le fotocamere sono da 13 e 5 megapixel, e non mancano come al solito GPS, Wi-Fi, Bluetooth e doppio modulo per le SIM. In questa versione è disponibile la B20. Costa solo 111,83 Euro con il coupon FTRM4X, attivo dalle ore 12. Clicca qui per comprarlo.



Micro SD Samsung UHS-3 da 64 GB a 19,95 Euro - coupon FT64SD (dalle ore 12)

Samsung è fra i maggiori produttori di memorie flash al mondo e fra le scelte più azzeccate in campo SD e Micro SD. Il portale di e-commerce offre la Micro SD UHS-3 da 64 GB del colosso coreano ad un prezzo decisamente appetibile: questo modello è capace di leggere file a velocità di massimo 100 MB/s e di scriverli a 60 MB/s. È indicata principalmente per la registrazione di video Full HD, e non 4K, ed è resistente ai liquidi. Ad un prezzo di 19,95 Euro, grazie al coupon FT64D che verrà attivato alle ore 12, è decisamente invitante. Clicca qui per comprarla.



Xiaomi Mi Band 2 a 15,61 Euro - coupon FTMBD2 (dalle ore 14)

La Xiaomi Mi Band 2 è una delle smart-band più convenienti sul mercato, grazie al suo prezzo estremamente basso unito alla qualità dei prodotti tipica del produttore cinese. Questo modello implementa un display OLED discretamente visibile anche sotto la luce del sole, contapassi, cardiofrequenzimetro e monitoraggio delle calorie e del sonno. La sua qualità principale è la sua autonomia operativa: non ha tante funzioni, tuttavia può arrivare fino ad un massimo di 20 giorni con una singola carica senza troppi problemi. Ad un prezzo di 15,61 Euro con il coupon FTMBD2 (attivo dalle 14) vale assolutamente l'acquisto. Clicca qui per comprarla.



Xiaomi Mi 5 64 GB a 173,57 Euro - coupon FTM564G (dalle ore 16)

Xiaomi Mi 5 è un top di gamma della scorsa generazione, ma si difende piuttosto bene anche fra i dispositivi più recenti. Utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 820, 3GB di RAM e 64GB di storage integrato, con un display da 5,15" che adotta la risoluzione Full HD. La fotocamera posteriore è da 16 megapixel con auto-focus e stabilizzazione ottica, quella anteriore invece da 4 megapixel. Ad alimentare il tutto una batteria da 3.000 mAh, caricabile attraverso il connettore USB Type-C. A 173,57 Euro è un affare, grazie al codice FTM564G che sarà attivo dalle ore 16 di oggi! Compralo qui.



DJI Spark a 441,78 Euro - offerta lampo | DJI Mavic Pro a 1005,90 Euro - coupon: MavisIT

DJI è uno fra i produttori di droni più celebri e affidabili, e a loro volta DJI Spark e DJI Mavic Pro i prodotti più significativi della compagnia. Si caratterizzano per le soluzioni di qualità adottate, fra le videocamere e quelle per il telaio. Le dimensioni, inoltre, sono davvero interessanti soprattutto se consideriamo la possibilità di usarli in ambiti prosumer. Spark è il più piccolo, Mavic Pro quello che offre i video di qualità più elevata. Comprali nei link di seguito:



Xiaomi Mi Drone 4K a 389,69 Euro - coupon GBM4K (dalle ore 12)

Xiaomi Mi Drone 4K è il drone proprietario del produttore cinese, caratterizzato come di consueto da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Può registrare video 4K (3840x2160 pixel) a 30 fotogrammi al secondo grazie al sensore Sony della fotocamera integrata, mentre una batteria da 5.100 mAh garantisce un'autonomia di volo di circa 27 minuti con una velocità massima di 18 m/s. Ci sono varie manovre automatiche supportate, mentre le riprese vengono stabilizzate attraverso una gimbal integrata. Compralo qui.



Chuwi Hi10 Pro 4 + 64 GB a 135,88 Euro - coupon Hi10ProJ

Chuwi Hi10 Pro è un tablet 2-in-1 con display da 10,1 pollici a risoluzione Full HD (1920x1200 pixel) con Windows 10 integrato. Sotto la scocca troviamo processori Intel Atom X5-Z3850 con architettura Cherry Trail, supportati da 4GB di RAM e 64GB di memoria di storage via eMMC, naturalmente spandibili via microSD. Non mancano due fotocamere da 2 megapixel situate sulle parti frontale e posteriore, ed una batteria da 6.500 mAh ricaricabile via micro-USB. Costa solo 135,88 Euro, un'inezia per un sistema con Windows 10! Compralo qui.