Su Geekmaxi tanti prodotti interessanti a prezzi bassi per il Single's Day dell'11 novembre

Il prossimo 11 novembre si celebrerà l'annuale Single's Day ossia il giorno dei Single che in Cina risulta una festa fortemente sentita. Per l'occasione sono molteplici i rivenditori che propongono proprio per quel periodo interessanti sconti sui loro cataloghi soprattutto su prodotti tecnologici. E' il caso di Geekmaxi il quale proprio per l'occasione ha deciso di proporre la sua promozione grazie alla quale a tutti gli utenti verrà proposto di realizzare una semplice procedura per ottenere appunto gli sconti previsti su tutti i prodotti che potranno addirittura essere proposti con prezzi a partire da soli 0.11 dollari. La promozione oltretutto non è limitata solo all'11 novembre ma varrà dal 6 al 15 novembre.

Come è possibile acquistare i prodotti su Geekmaxi a sconto? La procedura da seguire risulta quanto mai semplice e permetterà di risparmiare ma anche di vincere alcuni premi messi in palio dal portale. In questo caso sarà possibile vincere uno smartphone Xiaomi Redmi 4X ma anche una action cam sempre Xiaomi Yi oppure come altro premio anche lo Zidoo X9S con Android 6.0.

In questo caso la procedura da seguire prevede nello specifico di mettere Like alla pagina di Geekmaxi su Facebook e quindi condividere la promozione del Single's Day nella propria pagina del social network. A questo punto si potrà ottenere buoni gratis con risparmi fino al 5% su vari prodotti. Oltretutto un utente casuale sarà ricompensato con un regalo gratuito ogni giorno dal 7 novembre al 9 novembre 2017 e tutti i vincitori saranno annunciati attraverso la pagina ufficiale di Geekmaxi su Facebook.

Ma la promozione non finisce qui visto che sulla pagina di Geekmaxi sarà possibile trovare molteplici prodotti in forte sconto fino al 15 novembre come alcune promozioni a tempo ma anche prodotti appunto a soli 0.11 dollari. Nella pagina ufficiale sarà possibile anche trovare la sezione con gli smartphone più interessanti del momento come Xiaomi Mi Mix 2 ma anche lo Xiaomi Mi A1 con Android One o anche il OnePlus 5. Presente anche la sezione tablet con prodotti Jumper, Xiaomi Mi Notebook o anche TV Box come la Xiaomi 4K Box. Quindi la sezione delle Action Cam comprese anche alcune macchine fotografiche per finire poi agli accessori per le ricariche.