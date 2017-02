Stangata alla pirateria in Italia: sequestrati dalla GdF 41 siti internet

Eventi sportivi e film di primissima visione erano i contenuti trattati dai 41 siti web posti in sequestro preventivo su decreto del Gip del Tribunale di Roma. I portali consentivano la fruizione di film come I Magnifici 7, Suicide Squad, Ghostbusters, Oceania, per fare alcuni esempi, mentre altri domini si occupavano di eventi calcistici di livello internazionale (Champions League, Premier League, Bundesliga, Liga per il calcio), Formula 1, tennis e Moto GP.

I nuovi sequestri sono stati resi possibili grazie alle nuove metodiche investigative messe a punto dagli operatori del Nucleo Speciale Radiodiffusione Editoria e dalla Procura della Repubblica di Roma, con le quali sono stati superati i sistemi con cui i portali, che offrivano i contenuti senza licenza e violando quindi il diritto d'autore, ottenevano l'anonimato fingendosi realtà estere. Due le principali tecniche utilizzate dalle autorità italiane a contrasto delle loro attività illecite.

La prima è l'ormai nota "follow the money" con cui è stato analizzato il giro di soldi proveniente dai banner pubblicitari che sostenevano i siti pirata; la seconda è "follow the hosting", un'evoluzione della prima che ha l'obiettivo di rendere vano il tentativo di far risultare all'estero il server. Individuato il sito web che opera illegalmente viene richiesto al provider di verificare sui propri server la presenza di un servizio di "web hosting, cloud hosting, VPS hosting o server dedicato".

Con l'ultima operazione salgono a ben 290 i siti oscurati in Italia solo nell'ultimo trimestre, grazie all'operato delle Unità Speciali della GdF. Il tutto è dovuto al rinnovato impegno per contrastare la pirateria online, ma anche all'uso delle due tecniche congiunte che hanno permesso risultati indiscutibili. Certo è che spesso i blocchi e i sequestri sono spesso aggirabili e quindi è naturale chiedersi se questi sforzi riusciranno davvero a contrastare la pirateria.

Secondo i dati citati dalla GdF e provenienti da analisi approfondite svolte dalla Fapav il tasso di diffusione della pirateria audiovisiva in Italia era del 37% prima dell'adozione di queste nuove tecniche, con un danno stimato di circa 500 milioni di euro. Il 34% delle opere cinematografiche sono disponibili già il primo giorno di programmazione nelle sale, il 58% entro il primo week.end. Nel 2014 ogni giorno in Italia avvenivano 1.239.000 visioni illecite.

La crisi e la pirateria online, secondo la Fapav, hanno contribuito alla chiusura di 857 sale cinematografiche italiane negli ultimi anni, maggiormente piccole sale cittadine che non hanno potuto rispondere efficacemente alla costante perdita di clienti.