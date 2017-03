Spotify pronta ad ulteriori limitazioni di ascolto per gli utenti senza abbonamento Premium

Spotify potrebbe molto presto limitare l'ascolto degli album di nuova uscita ai soli clienti che hanno sottoscritto un abbonamento Premium. Un'esclusiva che sembrerebbe dettata dalla linea realizzata dalla dirigenza che vorrebbe differenziare ancora di più l'utenza a pagamento rispetto a quella "free". L'indiscrezione è circolata in rete dalla redazione del Financial Times che nelle ultime ore ha pubblicato nel proprio portale un articolo sulla volontà da parte del colosso di musica streaming di limitare l'ascolto di alcuni album.

Spotify è al momento la più importante piattaforma di musica streaming presente sul mercato. I suoi oltre 50 milioni di abbonati per un totale di 100 milioni fanno capire l'estensione del colosso americano. Una piattaforma che negli ultimi tempi, grazie anche alla diffusione della connessione internet ad alta velocità, ha ottenuto record su record raggiungendo il gradino più alto nei confronti della concorrenza. Certo l'introduzione di queste nuove limitazioni per gli utenti free potrebbe limitare la crescita futura della piattaforma con una parte degli utenti che utilizzano l'applicazione gratuitamente pronti a migrare verso servizi competitor come Apple Music che sta registrando una crescita sempre più elevata e veloce.

Al momento sappiamo come su Spotify l'accesso all'intero catalogo sia offerto agli utenti che effettuano una sottoscrizione all'abbonamento a pagamento quanto a quelli che non pagano alcuna quota. La differenza tra i due account sta nella presenza di alcune limitazione per gli account "free" che sono costretti ad ascoltare la musica visualizzando banner pubblicitari o interruzioni tra alcuni brani ed altri durante la riproduzione. Non solo perché per tutti coloro che utilizzano l'applicazione mobile il possesso di un account Premium permette di ottenere la riproduzione "offline", memorizzando le proprie playlist preferite sullo smartphone, e di avere totale libertà nel saltare i brani da ascoltare.