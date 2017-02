Skype, in arrivo le reaction in stile Facebook e le GIF nel prossimo aggiornamento

Novità importanti in arrivo per Skype da mobile. Microsoft ha deciso di affidare al canale test una nuova versione di Skype, sia per Android che per iOS, nella quale gli utenti potranno utilizzare funzionalità finora mai arrivate sulle versione mobile della piattaforma. Parliamo di novità che permetteranno di interagire ancora di più durante le conversazioni ma anche e soprattutto durante le video chiamate. Sì perché Microsoft aggiungerà la possibilità di utilizzare delle vere e proprie "reaction" in pieno stile Facebook su ogni messaggio inviato dagli altri.

Questa è solo una delle molteplici novità in arrivo. Gli utenti, infatti, con la nuova versione si troveranno di fronte ad una nuova interfaccia grafica che si avvicinerà quanto possibile a quella già presente su desktop per Windows 10. Chiaramente gli sviluppatori hanno pensato di arricchire la nuova versione anche con altre interessanti funzionalità che riguardano molto il lato social che la piattaforma vuole raggiungere. In questo caso vi sarà la possibilità di aggiungere durante le video chiamate delle vere e proprie emoticons ma anche testi ed immagini catturate direttamente dallo smartphone. Gli utenti potranno anche utilizzare degli stickers, tanto di moda in questo periodo, oppure prendere appunti tali da apparire agli altri interlocutori presenti.

Interessante la presenza anche del motore di ricerca Bing che gli sviluppatori hanno deciso di integrare direttamente all'interno dell'applicazione in modo tale da consentire agli utenti di realizzare delle ricerche senza dover obbligatoriamente abbandonare la conversazione. Oltretutto i risultati ottenuti, se necessario, potranno essere inviati allegandoli direttamente nella chat in corso. Non ultima la possibilità con la prossima versione di utilizzare finalmente anche le GIF. Sì anche Skype si adegua a questa moda ed inserisce il servizio Giphy che permetterà agli utenti di rispondere ai messaggi anche con i brevi video a riproduzione continua.