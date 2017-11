Singles' Day impressionante per Alibaba: vendite doppie rispetto a Black Friday e Cyber Monday 2016

Solo 10 anni fa l'11 novembre era semplicemente una giornata per celebrare i single in Cina. L'idea geniale di renderla una nuova data consumistica spetta a Jack Ma, che nel 2009 sfrutta l'iniziativa per inventarsi dal nulla una versione estremamente localizzata del Black Friday sul suo portale di e-commerce, Alibaba. E a distanza di otto anni il Singles' Day è una ricorrenza mostruosa in termini di vendite, a tal punto che il portale di e-commerce è riuscito a doppiare i numeri fatti registrare l'anno scorso negli USA durante il Black Friday e il Cyber Monday, insieme.

La società ha riportato vendite per un totale di 25,3 miliardi di dollari, con un aumento del 40% rispetto all'anno scorso. Il numero, inoltre, non tiene in considerazione alcune offerte promozionali iniziate durante la settimana, in anticipo rispetto all'evento vero e proprio. La compagnia è riuscita a fatturare circa 18 miliardi di dollari nelle prime 13 ore di sabato, un fatturato che l'anno precedente era stato raggiunto in circa 24 ore. Il tutto riflette il carattere frizzante della crescente situazione economica attualmente presente in Cina, che vari rivenditori vogliono sfruttare.

In paragone, le vendite combinate fra il Thanksgiving Day e il Cyber Monday negli USA sono state nel 2016 di "solamente" 12,8 miliardi di dollari. Le regole sono comunque le stesse: come avviene nella variante "americana" i vari rivenditori propongono sconti accentuati di diversa natura su una buona percentuale dei prodotti venduti, che possono essere gadget elettronici, così come capi d'abbigliamento, prodotti per la bellezza e per il fitness, gadget di varia natura. Alcuni prodotti sono stati inoltre venduti a prezzi le cui cifre erano solamente numeri uno.

Una parte del fatturato è derivata dall'aumento del "virtual shopping cart space". Alcuni rivenditori cinesi infatti impongono un limite nel numero di prodotti che può essere ordinato online, in modo da facilitare le operazioni logistiche per la preparazione dei colli da inviare. Durante l'iniziativa, gli acquirenti hanno potuto sfruttare la possibilità di espandere questo limite, ovviamente pagando a beneficio del rivenditore. L'evento è stato inoltre pubblicizzato dallo stesso Jack Ma, che ha organizzato un evento con ospiti del calibro di Pharrell, Nicole Kidman, Jessie J e Maria Sharapova.